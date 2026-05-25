Spisak Kolumbije za Svjetsko prvenstvo: Pamti se Brazil 2014, koliko može ovaj tim?

Autor Bojan Jakovljević
Još jedan učesnik Svjetskog prvenstva objavio je konačan spisak igrača.

Spisak Kolumbije za Svjetsko prvenstvo Izvor: Cory Knowlton / Zuma Press / Profimedia

Selektor Kolumbije Nestor Lorenco objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Četu od 26 fudbalera predvodi Hames Rodrigez koji je uspio da se oporavi od ozbiljnih zdravstvenih problema i pripremi za najveću fudbalsku smotru.

Pored njega, na spisku je još zvučnih imena poput Luisa Dijaza, Davida Ospine, Luisa Suareza, Danijela Minjoza... Najveći uspjeh Kolumbije na prvenstvima svijeta je četvrtfinale u Brazilu 20214. godine. Koliko može ovaj tim?

Kompletan spisak Kolumbije:

Golmani: Kamilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez), David Ospina (Atletiko Nasional).

Odbrana: Davinson Sančez (Galatasaraj), Džon Lukumi (Bolonja), Jeri Mina (Kaljari), Viler Dita (Kruz Azul), Danijel Munjoz (Kristal Palas), Santijago Arijas (Independijente), Hoan Mohika (Maljorka), Dejver Mačado (Nant).

Vezni red: Džeferson Lerma (Kristal Palas), Kevin Kastanjo (River), Džon Arijas (Palmeiras), Horhe Karaskal (Flamengo), Ričard Rios (Benfika), Gustavo Puerta (Rasing Santander), Hames Rodrigez (Minesota Junajted), Huan Fernando Kintero (River), Huan Portilja (Atletiko Paranaense), Haminton Kampaz (Rosario Sentral).

Napad: Luis Dijaz (Bajern), Karlos Gomez (Vasko da Gama), Luis Suarez (Sporting Lisabon), Hon Kordoba (Krasnodar), Huan Ernandez (Betis).

