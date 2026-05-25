Na pomolu veliki obrt: Beograd domaćin Fajnal-fora Evrolige po treći put?

Zbog dešavanja na Bliskom istoku, Evroliga razmatra sve opcije.

Izvor: MN PRESS

Fajnal-for Evrolige u sezoni 2026/27 mogao bi da se održi u Beogradu. Iako je domaćinstvo dodijeljeno Abu Dabiju, zbog novonastale situacije na Bliskom istoku, planovi bi mogli da budu promijenjeni.

Kako prenosi litvanski novinar Jonas Lekšas, alternative Abu Dabiju su Beograd, Valensija i Kaunas. Prestonica Srbije je bila među kandidatima i u prethodne dvije sezone za završnicu elitnog takmičenja, ali je izbor pao na Atinu i pomenuti Abu Dabi.

EuroLeague is considering moving the 2027 F4 from Abu Dhabi and the most mentioned alternatives are Valencia, Kaunas and Belgrade, per sources — Jonas Lekšas (@JonasLeksas)May 25, 2026

Ako Beograd dobije organizaciju, to bi bilo po treći put u istoriji, pošto je Fajnal-for 2018. i 2022. godinje održan u glavnom gradu Srbije. Titule su podizali Real Madrid i Efes.

Evroliga će sigurno dobro razmisliti prije nego što donese odluku, pošto su u toku sezone već napravili veliki previd. Izraealcima je dozvoljeno da se vrate kući, a onda se rat ponovo razbuktao, pa su morali da traže nove načine da se sezona neometano nastavi...