logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na pomolu veliki obrt: Beograd domaćin Fajnal-fora Evrolige po treći put?

Na pomolu veliki obrt: Beograd domaćin Fajnal-fora Evrolige po treći put?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zbog dešavanja na Bliskom istoku, Evroliga razmatra sve opcije.

Fajnal for Evrolige u Beogradu 2026/27 Izvor: MN PRESS

Fajnal-for Evrolige u sezoni 2026/27 mogao bi da se održi u Beogradu. Iako je domaćinstvo dodijeljeno Abu Dabiju, zbog novonastale situacije na Bliskom istoku, planovi bi mogli da budu promijenjeni.

Kako prenosi litvanski novinar Jonas Lekšas, alternative Abu Dabiju su Beograd, Valensija i Kaunas. Prestonica Srbije je bila među kandidatima i u prethodne dvije sezone za završnicu elitnog takmičenja, ali je izbor pao na Atinu i pomenuti Abu Dabi.

Ako Beograd dobije organizaciju, to bi bilo po treći put u istoriji, pošto je Fajnal-for 2018. i 2022. godinje održan u glavnom gradu Srbije. Titule su podizali Real Madrid i Efes.

Evroliga će sigurno dobro razmisliti prije nego što donese odluku, pošto su u toku sezone već napravili veliki previd. Izraealcima je dozvoljeno da se vrate kući, a onda se rat ponovo razbuktao, pa su morali da traže nove načine da se sezona neometano nastavi...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC