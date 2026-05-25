Partizan još čeka rivala u finalu ABA lige: Budućnost srušila Dubai u Morači

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Budućnost preživjela dramu u Morači i produžila seriju protiv Dubaija u polufinalu ABA lige.

Košarkaši Budućnosti savladali su ekipu Dubaija u "Morači" 91:90 i tako zakazali majstoricu u polufinalu ABA lige. Moraće Partizan još da sačeka na rivala u finalu, pošto je uspio prošle nedjelje da dobije Crvenu zvezdu u dvije utakmice.

Gledali smo izuzetno dramatičnu završnicu, ali na kraju su izabranici Andreja Žakelja preživjeli nalet rivala i produžili ovu seriju. Utisak je da su se kasno probudili košarkaši Dubaija koji su bili favorit u duelu sa crnogorskim timom.

Košarkaši Dubaija su mnogo bolje ušli u meč, napravili seriju 8:2, ali je uslijedio odgovor Budućnosti koja je ubrzo vratila meč u egal, a onda i početkom druge dionice preuzela vođstvo.

Ponovo su gosti odgovorili serijom 8:0, ali je i na to odgovor imao podgorički tim koji je preko Sulejmona i Ferela u finišu prvog poluvremena uspio da okrene - 46:42.

Razigrao se Nikola Tanasković i donio Budućnosti dvocifrenu prednost u trećoj dionici, dok su mu sa druge strane parirali Musa i Bejkon. Očekivalo se da Dubai krene na sve ili ništa, i to se desilo. Na samo tri minuta prije kraja su stigli do potpunog egala 83:83, prije svega zahvaljujući nevjerovatnom Kabengeleu.

Gledali smo okršaj njega sa jedne strane i Sulejmona sa druge, vezali su obojica po pet poena u finišu, ali na kraju Budućnost uspijeva da preživi ovu dramatičnu završnicu.

Najefikasniji na meču je bio Kabengele sa 25 poena i sedam skokova, Bejkon je dodao 15, Musa 13. U pobjedničkom timu najbolji je bio Tanasković sa 15 poena, Boutel i Ferel su dodali po 12.

