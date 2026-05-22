Stojan Vujko podržao KK Crvena zvezda i Željka Drčelića: "Ovo su trenuci velikih izazova"

Dragan Šutvić
Predsjednik Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko se oglasio i pružio podršku Košarkaškom klubu Crvena zvezda.

Predsjednik Skupštine SD Crvena zvezda podržao košarkaše

Predsjednik Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda Stoja Vujko podržao je Košarkaški klub Crvena zvezda i predsjednika Željka Drčelića. Dan poslije teškog poraza crveno-bijelih košarkaša od Partizana u vječitom derbiju i još jednog neuspješnog kraja sezone u ABA lige, Vujko se oglasio javnim pismo upućenom klubu sa Malog Kalemegdana i zvezdašima.

"Dragi Zvezdaši, za našu armiju navijača u koje ubrajam i sve one koji vole i podržavaju crveno-bijele boje, sve nas od jedne do 101 godine, Crvena zvezda je mnogo više od kluba. Zvezda je porodica i emocija koja se prenosi generacijama. Kada ti je Crvena zvezda u genima i kada su generacije tvoje porodice branile crveno-bijele boje i na terenu, ali i ostavile glas na tribinama, ta podrška prestaje da bude obična, ona postaje porodično nasljeđe i dužnost".

"Upravo tako, vjernost klubu i u trenucima kada se nađemo i u turbulentnim vremenima, to je ono što odlikuje prave Zvezdaše, jer vjerni Zvezdaši se prepoznaju i po tome što su uz svoj tim i kada je najteže. U trenucima velikih izazova kao što je ovaj, kroz koji Košarkaški klub Crvena zvezda trenutno prolazi, upravo je ta bezuslovna podrška svih nas koji volimo crveno-bijele boje i živimo za naš voljeni tim, ono što igračima daje snagu da nastave i ostave srce na terenu. Podrška svih koji vole crveno-bijele boje znači samo jedno a to je da je Zvezda vječna upravo zbog ljudi koji za nju žive svakog dana".

"Podržimo naš Košarkaši klub, našu Crvenu zvezdu i budimo uz naše košarkaše, stručni štab i rukovodstvo kluba. Želim da istaknem da pružam svu podršku predsjedniku KK Crvena zvezda Željku Drčeliću, čovjeku koji je bezbroj puta dokazao koliko iskreno voli klub i crveno-bijele boje", poručio je Stojan Vujko.

