"Ne, ja podržavam Kalinu! Majstore, uradi opet isto": Milan Gurović se oglasio zbog tuče na Zlatiboru

Tuča Nikole Kalinića i Mateja Čibeja i dalje je tema u košarkaškoj javnosti, a kontroverzan stav iznio je Milan Gurović.

Milan Gurović brani Nikolu Kalinića Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde upisali su dva poraza od Partizana u polufinalu ABA lige i sada im do kraja sezone ostaju samo mečevi na Fajnal-foru KLS, koji će se ove godine igrati u Čairu. Do tih mečeva crveno-bijeli su stigli nakon četvrtfinalne serije protiv Zlatibora koja je bila daleko teža nego što se očekivalo - a obilhežena je i sukobom Nikole Kalinića i Mateja Čibeja.

Iskusni srpski košarkaš burno je odreagovao nakon što su se obojica košarkaša našli na parketu, pa smo videli i nekoliko udaraca koje je uputio ka protivniku. Mnogi su te poteze osudili, između ostalih čak i trener Saša Obradović, ali nekadašnji košarkaš Milan Gurović smatra da krilni centar Crvene zvezde treba opet da izvede sličan potez!

"Žele da predstave Kalinu kao nekog negativca. Ja ne vidim šta je tu sporno. Prvo, dečko se nije nešto ekstremno potukao. Evo, vi ste igrali basket, nekad NBA se nije završavao bez tuče. Ja ne znam sad u ovo današnje vrijeme, skandal, Kalina, ne znam šta je... Ne, ja podržavam Kalinu! Majstore, opet uradi isto! A ima mu*a dečko, razumiješ. Brate, on je faca, razumiješ. Ja njega gotivim i kraj priče", rekao je nekadašnji reprezentativac Srbije Milan Gurović u emisiji "Dođi na trojku" na televiziji UNA. 

Na istom meču Nikola Kalinić je bio u sukobu sa navijačima koji su ga vrijeđali u hali, zatim sa čelnicima Zlatibora koji su ga provocirali tokom meča, ali i sa navijačima ispred hale kada je ekipa Crvene zvezde krenula kući nakon utakmice. Nikola Kalinić je suspendovan na dvije utakmice - propustio je "majstoricu" protiv Zlatibora i neće moći da igra polufinale na Fajnal-foru u Nišu.

Povodom ovog incidenta Crvena zvezda se oglasila saopštenjem u kojem je navedeno da Nikola Kalinić nije prvi udario Mateja Čibeja, dok je igrač Zlatibora iz svoje perspektive opisao sukob sa krilnim centrom crveno-belih. Kalinić je istakao da se kaje, ali da je bio provociran i da nije prvi udario rivala.

