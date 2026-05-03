Ori se skandiranje Nikoli Kaliniću u Pioniru: Kažnjeni lider Crvene zvezde na nogama prati sve

Nikola Kalinić zbog tuče protiv Zlatibora nema pravo nastupa u "Majstorici", a navijači su ga podržali čim je utakmica počela.

Košarkaš Zvezde Nikola Kalinić sjedi kraj klupe i bodri saigrače na trećoj utakmici serije plej-ofa KLS-a protiv Zlatibora. On je kažnjen zbog tuče u Čajetini i udaranja beka gostiju Mateja Čibeja, a navijači Zvezde su ga pozdravili na početku utakmice glasnim skandiranjem.

Iako je bio u trenerci i van ekipe, Kalinić je emotivno pratio ovaj meč i pružao je aktivno podršku ekipi. Ustajao je i aplaudirao pri svakom dobrom potezu svojih saigrača i pozdravljao je i njihove poene. Vidjelo se koliko mu je značilo da Zvezda pobedi poslije haosa u Čajetini.

Kalinić je zbog tuče suspendovan dvije utakmice i zato neće moći da igra ni u polufinalu Fajnal-fora KLS-a 29. maja u Nišu, ako se crveno-bijeli plasiraju.