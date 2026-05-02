Kalinića čekali ispred hale u Čajetini: Psovkama i uvredama ga ispratili u Zvezdin autobus

Kalinića čekali ispred hale u Čajetini: Psovkama i uvredama ga ispratili u Zvezdin autobus

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nikola Kalinić ispraćen je iz hale u Čajetini uz uvrede navijača Zlatibora.

Uvrede za Nikolu Kalinića u Čajetini Izvor: TikTok/strahinja_210

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić ispraćen je iz hale u Čajetini uz uvrede mladih navijača KK Zlatibor. Čekali su ga pred vratima i dobacivali psovke kada je ulazio u klupski autobus. Pogledajte.

Kalinić je u toku utakmice isključen jer se potukao sa igračem Zlatibora, Slovencem Matejem Čibejom. Pogledajte:

Poslije te tuče i opšteg haosa na terenu isključena su po trojica igrača oba tima i tu nije bio kraj incidentima. Poslije utakmice, dok su košarkaši Zvezde išli da daju izjavu delegatu, Kalinić je preskočio ogradu sa saigračima da bi se sukobio sa jednim navijačem. Sve je ostalo zabilježeno na kameri i objavljeno na nalogu "partizannet".

Zlatibor je pobijedio Zvezdu u petak, a treća i odlučujuća utakmica serije biće odigrana u ponedjeljak u Beogradu. U njoj neće imati pravo nastupa po trojica isključenih igrača, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu za Zvezdu, kao i Matej Čibej, Terens Hanter Vitfild i Stefan Savić za Zlatibor. 

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izrazio je izvinjenje i rekao da osjeća i ljudsku bruku zbog tuče svojih košarkaša.

