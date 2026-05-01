"Ovo je i ljudska bruka": Saša Obradović se izvinjavao i crvenio zbog tuče igrača Zvezde

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Saša Obradović izvinio se zbog incidenta koji se odigrao u Čajetini.

Saša Obradović o tuči na utakmici Zlatibor Crvena zvezda Izvor: Youtube/Zlatiborpress

Trener Crvene zvezde Saša Obradović analizirao je meč sa Zlatiborom, ali je akcenat stavio na neprijatan događaj i tuču koja je obilježila susret u plej-ofu. Šef struke crveno-bijelih najprije se izvinio zbog ponašanja svog tima, a onda i otkrio šta zamjera ekipi. Borba u plej-ofu nije dovoljna da bi se sanjao Fajnal-for Košarkaške lige Srbije.

"Čestitke Zlatiboru, zaslužili su da pobijede. Što se nas tiče ono nije samo košarkaška, nego i ljudska bruka, prije svega. Sramotno ponašanje, ispred kluba bih se izvinio, zbog tuče. Iskreno se izvinjavam, nikad nisam bio dio ovakve reakcije", započeo je Obradović. 

Potom je istakao problem svog tima:

"Druga stvar, što se košarke tiče i priče o plej-ofu, rekao bih da je ovo realnost koja je prikazana kroz ovaj tim. Uz sve poštovanje Zlatiboru, ako razmišljaš i ako pričaš o plej-ofu, a pokažeš ovakvu igru... suvišna je priča. Čestitke, nemam šta da dodam", rekao je trener Crvene zvezde. 

Šta se desilo na meču Zlatibora i Crvene zvezde? 

Zlatibor je izborio majstoricu u Beogradu, ali poduhvat domaćina ostaće upamćen i zbog tuče koja se dogodila krajem treće četvrtine. U završnici su se sukobili Nikola Kalinić i Matej Ćibej, a onda su se brzo umiješali i ostali saigrači. Incident je vrlo brzo smiren, ali su po trojica igrača oba tima morala van terena.

Nikolu Kalinića provocirali navijači Zlatibora
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

KK Crvena zvezda košarka KLS KK Zlatibor Saša Obradović treneri

