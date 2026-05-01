Zlatibor srušio Crvenu zvezdu: Drama, isključenja i tuča u Čajetini, plej-of pretvoren u haos

Izvor: MN PRESS

Zlatibor je pobijedio Crvenu zvezdu u drugom meču plej-ofa Košarkaške lige Srbije 94:89. Susret pun prekida, drame i napetosti obilježio je meč u Čajetini, a domaći tim je na krilima publike i sjajnog šuterskog izdanja uspio da sruši beogradskog evroligaša. Utakmicu na zapadu Srbije obilježila je i tuča Nikola Kalinića i Mateja Čibeja, a potom i isključenja važnih igrača oba tima.

Očekivao se meč sličan onom u Beogradu, ali je odmah bilo jasno da će vatrena atmosfera u Čajetini biti problem timu Saše Obradovića. Crvena zvezda nije dobro startovala, to je naljutilo i trenera koji je u šestom minutu zatražio minut odmora i na sve načine pokušao da "probudi" tim iz letargije. Urodila je plodom reakcija klupe gostiju, ali samo u prvoj četvrtini koju su izvojevali 22:20.

Međutim, domaćin je u drugoj dionici startovao serijom 18:2, dok je Zvezda prve poene iz igre postigla tek u 14. minutu. Ipak, Zlatibor je bio sjajan, postigao je čak šest trojki u ovoj četvrtini potpuno nadigrao evroligaša. Zvezda je ostala na 15 poena u drugoj dionici, dok je domaćin ubacio 33 i sve to uz vatreno navijanje sa tribina.

Činilo se da Zlatibor ima konce u rukama, ali je Zvezda uspjela da konsoliduje redove. Međutim, u samom finišu meča kad su crveno-bijeli napokon smanjili zaostatak, uslijedila je tuča na terenu i od tog trenutka prekidi i često gledanje snimaka postali su sastavni dio meča. Prvi prekid trajao je 10 minuta, a nastao je zbog sukoba Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Ubrzo su na teren uletjeli i igrači koji su bili na terenu, ali i nekoliko onih koji su bili van. Incident je brzo prekinut, Ivan Smiljanić odvukao je Kalinića daleko od sukoba, ali su sudije dugo gledale snimak.

Na kraju, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu su morali van terena, dok su ekipi Zlatibora morali da napuste Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Hanter Vitfild. Uslijedilo je još nekoliko nesporazuma, manje bitnih, ali iz kojih je bolje prošao tim Saše Obradovića - bio je na liniji penala i imao posjed u rukama. Ipak, domaćin nije želio da se preda, do kraja je Zlatibor igrao koncentrisan, što je bilo dovoljno da iznenadi tim sa Malog Kalemegdana i izbori majstoricu u Beogradu.

