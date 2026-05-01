Tuča u Čajetini: Nikola Kalinić dva puta šakom udario igrača Zlatibora!?

Užasan incident na meču Zlatibora i Crvene zvezde u kome su glavne uloge imali Matej Čibej i Nikola Kalinić.

Burno je danas u Čajetini na meču Zlatibora i Crvene zvezde, a strasti su posebno "proključale" u trećoj četvrtini kada su se fizički sukobili igrači dva tima. Sve zbog duela Mateja Čibeja i Nikole Kalinića.

Čibej je u jednom napadu Zlatibora završio na parketu, udario je glavom o parket, potom je pokušao da ustane i sapleo ga je Kalinić, a onda udario dva puta šakom. Pobjesnio je očigledno zbog nečega u tom duelu i strašno je napao košarkaša Zlatibora koji se uhvatio za glavu i ostao da leži na parketu. Pogledajte tu situaciju:

Odmah potom su dotrčali i svi igrači koji su bili na terenu, došlo je do guranja, umiješali su se i oni sa klupe, treneri i članovi stručnih štabova, poslije čega je ipak došlo do smirivanja strasti i meč je uskoro nastavljen.

Za sada nije poznato zbog čega je Nikola Kalinić tako bijesno reagovao i pretpostavka je da ga je možda u padu Matej Čibej zakačio nogom, pošto su se "upleli" prilikom njegovog pada. Poslije toga je Kalinić sapleo košarkaša Zlatibora i udario ga šakama, za šta je naravno sankcionisan.

Kalinić, Davidovac i Izundu su isključeni za Crvenu zvezdu, a klupe oba tima su dobile tehničku. Za Zlatibor su van terena Matej Čibej i Stefan Savić.

