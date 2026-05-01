logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne vjerujete da možete da izgubite": Saša Obradović planuo na tajm-autu zbog loše igre Zvezde

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda nije sjajno izgledala u Čajetini, a to je natjeralo Sašu Obradovića da se naljuti na tim u prvoj četvrtini.

Saša Obradović bijesan na igrače Crvene zvezde Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je ljut na tim u Čajetini u drugoj utakmici plej-ofa Košarkaške lige Srbije. Gosti nisu pokazali igru kakva je karakteristična za evroligašku ekipu, pa je trener crveno-bijelih morao da reaguje minutom odmora kako bi probudio tim. Bio je bijesan, vikao je, hvatao se za glavu...

Zvezda je prvu četvrtinu dobila 22:20, ali jasno je da trener Crvene zvezde nije bio zadovoljan rezultatom. Posebnu pažnju privukla je serija domaćina od 6:0 u šestom minutu, kad je Zlatibor napokon poveo prvi put 16:12. Ipak, minut odmora značio je gostima pošto je poslije toga uslijedila serija poena, od kojih šetiri sa linije penala, ali dovoljno da Zvezda napravi 10:0 i povede.

Saša Obradović pokazao je stav na tajm-autu kakav ne viđamo često. Bio je bijesan, hvatao se za glavu i vikao na tim, kako bi žar borbe pored terena prenio i na ekipu u Čajetini. Počeo je na srpskom, gdje je igračima davao instrukcije o ostanku u tim i izlasku sa terena, a onda je na engleskom objasnio timu da će morati da se "probudi" kako bi obezbijedio Fajnal-for Košarkaške lige Srbije. 

"Ljudi, prvo, vi ne vjerujete da možete da izgubite ovo. Sa ovakvim stavom možete sebe da dovedete u situaciju da izgubite", rekao je timu Saša Obradović, dok se istovremeno hvatao za glavu u nevjerici. 

Pogledajte

00:41
Saša Obradović tajm-aut: Trener Zvezde viče na igrače na meču protiv Zlatibora
Izvor: Arena 1 Premium

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC