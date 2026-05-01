Crvena zvezda nije sjajno izgledala u Čajetini, a to je natjeralo Sašu Obradovića da se naljuti na tim u prvoj četvrtini.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je ljut na tim u Čajetini u drugoj utakmici plej-ofa Košarkaške lige Srbije. Gosti nisu pokazali igru kakva je karakteristična za evroligašku ekipu, pa je trener crveno-bijelih morao da reaguje minutom odmora kako bi probudio tim. Bio je bijesan, vikao je, hvatao se za glavu...

Zvezda je prvu četvrtinu dobila 22:20, ali jasno je da trener Crvene zvezde nije bio zadovoljan rezultatom. Posebnu pažnju privukla je serija domaćina od 6:0 u šestom minutu, kad je Zlatibor napokon poveo prvi put 16:12. Ipak, minut odmora značio je gostima pošto je poslije toga uslijedila serija poena, od kojih šetiri sa linije penala, ali dovoljno da Zvezda napravi 10:0 i povede.

Vidi opis "Ne vjerujete da možete da izgubite": Saša Obradović planuo na tajm-autu zbog loše igre Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 20 20 / 20

Saša Obradović pokazao je stav na tajm-autu kakav ne viđamo često. Bio je bijesan, hvatao se za glavu i vikao na tim, kako bi žar borbe pored terena prenio i na ekipu u Čajetini. Počeo je na srpskom, gdje je igračima davao instrukcije o ostanku u tim i izlasku sa terena, a onda je na engleskom objasnio timu da će morati da se "probudi" kako bi obezbijedio Fajnal-for Košarkaške lige Srbije.

"Ljudi, prvo, vi ne vjerujete da možete da izgubite ovo. Sa ovakvim stavom možete sebe da dovedete u situaciju da izgubite", rekao je timu Saša Obradović, dok se istovremeno hvatao za glavu u nevjerici.

Pogledajte 00:41 Saša Obradović tajm-aut: Trener Zvezde viče na igrače na meču protiv Zlatibora Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!