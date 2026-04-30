logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam ga od kad je bio dijete, radio sam sa njegovim ocem": Ko je novi igrač Crvene zvezde Filip Škobalj?

"Znam ga od kad je bio dijete, radio sam sa njegovim ocem": Ko je novi igrač Crvene zvezde Filip Škobalj?

Autor Goran Arbutina
0

Filip Škobalj debitovao je za Crvenu zvezdu, a o njemu je pričao i Saša Obradović koji je radio sa njegovim ocem

Filip Škobalj igrao za Zvezdu Obradović radio sa njegovim ocem

Crvena zvezda pobijedila je Zlatibor bez većih problema u prvom meču četvrtfinala domaćeg šampionata (112:73). Jedan od igrača kome je ovo bio debitantski nastup u crveno-bijelom dresu bio je Filip Škobalj. Na parketu je proveo 15 minuta i dao 11 poena (2/2 za dva, 2/3 sa tri, 1/2 sa penala), uz 5 skokova, jednu ukradenu i dve izgubljene lopte.

O njemu je posebno pričao i trener Saša Obradović. Posebno zbog toga što je sarađivao i sa njegovim ocem Milanom Škobaljem. Sada radi i sa njegovim nasljednikom.

"Ima još jedna priča, znam Filipa kada je bio dijete. Njegov otac je radio sa mnom u Kijevu, radili smo zajedno. Drago mi je i zbog njega posebno, iskrene čestitke i njem u i Savi Đuriću koji se upisao. Lijepo je vidjeti našu djecu da daju i da budu neki model za budućnost", rekao je Obradović poslije meča.

Ko je Filip Škobalj?

Filip Škobalj je rođen 28. jula 2002. godine i igra na pozicijama krila i krilnog centra. Odlučio je karijeru da gradi u Americi i otišao je na univerzitet Ilinois u Čikagu. Takođe, igrao je i za reprezentaciju Srbije u mlađim kategorijama.

"Šta reći, dobra utakmica, ispoštovali smo dogovor prije meča. Zlatibor je došao ovdje da se bori, pokazali su to. Nadam se da ćemo mi ovakvu partiju pružiti i u narednom meču. Zadovoljan sam i srećan što sam igrao danas i to je za mene velika privilegija", rekao je Škobalj na konferenciji za medije.

Škobalj je sezonu proveo u Radničkom sa Crvenog krsta na pozajmici, a sada je dočekao da ispuni dječački san.

"Čast i privilegija, san da igram za Zvezdu, dječački san. Moj otac je bio trener kada sam bio mali, odrastao sam gledajući Zvezdu. Pamtim te dane. Imao sam dobru sezonu u Radničkom poslije koledža. Odlična sezona sa trenerom Boltićem koji je sa nama u ekipi sada ovdje. Održali smo dogovor sa početka sezone, opstali u ligi sa dosta mladih igrača", završio je Škobalj.

:

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

