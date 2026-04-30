"Znam ga od kad je bio dijete, radio sam sa njegovim ocem": Ko je novi igrač Crvene zvezde Filip Škobalj?

Filip Škobalj debitovao je za Crvenu zvezdu, a o njemu je pričao i Saša Obradović koji je radio sa njegovim ocem

Crvena zvezda pobijedila je Zlatibor bez većih problema u prvom meču četvrtfinala domaćeg šampionata (112:73). Jedan od igrača kome je ovo bio debitantski nastup u crveno-bijelom dresu bio je Filip Škobalj. Na parketu je proveo 15 minuta i dao 11 poena (2/2 za dva, 2/3 sa tri, 1/2 sa penala), uz 5 skokova, jednu ukradenu i dve izgubljene lopte.

O njemu je posebno pričao i trener Saša Obradović. Posebno zbog toga što je sarađivao i sa njegovim ocem Milanom Škobaljem. Sada radi i sa njegovim nasljednikom.

"Ima još jedna priča, znam Filipa kada je bio dijete. Njegov otac je radio sa mnom u Kijevu, radili smo zajedno. Drago mi je i zbog njega posebno, iskrene čestitke i njem u i Savi Đuriću koji se upisao. Lijepo je vidjeti našu djecu da daju i da budu neki model za budućnost", rekao je Obradović poslije meča.

Ko je Filip Škobalj?

Filip Škobalj je rođen 28. jula 2002. godine i igra na pozicijama krila i krilnog centra. Odlučio je karijeru da gradi u Americi i otišao je na univerzitet Ilinois u Čikagu. Takođe, igrao je i za reprezentaciju Srbije u mlađim kategorijama.

"Šta reći, dobra utakmica, ispoštovali smo dogovor prije meča. Zlatibor je došao ovdje da se bori, pokazali su to. Nadam se da ćemo mi ovakvu partiju pružiti i u narednom meču. Zadovoljan sam i srećan što sam igrao danas i to je za mene velika privilegija", rekao je Škobalj na konferenciji za medije.

Škobalj je sezonu proveo u Radničkom sa Crvenog krsta na pozajmici, a sada je dočekao da ispuni dječački san.

"Čast i privilegija, san da igram za Zvezdu, dječački san. Moj otac je bio trener kada sam bio mali, odrastao sam gledajući Zvezdu. Pamtim te dane. Imao sam dobru sezonu u Radničkom poslije koledža. Odlična sezona sa trenerom Boltićem koji je sa nama u ekipi sada ovdje. Održali smo dogovor sa početka sezone, opstali u ligi sa dosta mladih igrača", završio je Škobalj.

