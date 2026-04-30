Ebuka Izundu dobio srpski pasoš: "Sada sam Srbin, valjda"

Nebojša Šatara
Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu je dio tima Saše Obradovića u Košarkaškoj ligi Srbije.

ebuka izundu sad sam valjda srbin Izvor: MN PRESS

Mečevi u Košarkaškoj ligi Srbije za Crvenu zvezdu i Partizan polako počinju, a kako bi timovi iz Evrolige bili konkurentni važan je i broj stranaca u ekipi. Zbog toga je tim Saše Obradovića izabrao četvoricu igrača, dok je peti dobio pasoš Srbije a u pitanju je Ebuka Izundu.

Izundu je i prije dolaska u redove crveno-bijelih imao priliku da se nađe u Srbiji pošto je igrao u dresu FMP-a. Sad, poslije nekoliko godina u Srbiji, ponosno kaže: "Pa, valjda sam Srbin".

"Veoma sam srećan. Bolje je nego moj nigerijski pasoš, rekao bih. Stvarno sam srećan što mi je kompletna organizacija pomogla, ne samo oko košarke, nego i oko drugih ličnih razloga zbog kojih se ovo desilo. I veoma sam im zahvalan što su gurali ovu priču koja će pomoći i timu jer ću biti domaći igrač. Stvarno sam uzbuđen. Sada sam Srbin, valjda", rekao je u razgovoru za Meridian.

Saša Obradović je morao da kalkuliše kad su u pitanju igrači crveno-bijelih, a kako ekipa nije u punom sastavu timu su se pridružile i novajlije, a možda i budući lideri Crvene zvezde. Tim sa Malog Kalemegdana sad može da računa i na Nikolu Đurišića i na Filipa Škobalju.

"Stvarno su dobri momci u pitanju i naravno kvalitetni igrači. Filip je sa nama cijele sezone. Đurišić, igrao sam i sa i protiv njega kada sam bio u FMP-u, a on u Megi, tako da znam mnogo o njemu. I stvarno nam pomažu, donose nešto drugačije u našu igru. Dobro su se uklopili i srećni smo. Ja sam srećan što su tu, jer su to dodatni igrači koji mogu da budu na terenu i da pomognu."

Ebuka Izundu izjava
