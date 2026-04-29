Đurišić o debiju za Zvezdu: "Bila mi je frka, uhvatila me jeza na klupi"

Nikola Đurišić iskreno je pričao o svojim osjećanjima i prvom meču koji je odigrao za Crvenu zvezdu.

Nikola Đurišić debitovao je za Crvenu zvezdu. U ubjedljivoj pobjedi protiv Zlatibora (112:73) je na terenu proveo 20 minuta i dao 13 poena. Poslije meča je priznao da mu nije bilo baš svejedno pred ulazak na teren.

"Nevjerovatan osjećaj, bila mi je malo frka pred utakmicu. Hvatala me jeza na klupi. Kada sam izašao na teren, sve je nestalo. Košarka je to, normalno se igralo", počeo je Đurišić uz osmijeh.

Zahvalio se posebno navijačima koji su ga podržali sa tribina i dali mu "vetar u leđa" u Pioniru.

"Navijači su mi dali mnogo, pogurali su me time što su me prihvatili. Poslije mi je bilo bolje. Prvi poeni su bili na zakucavanju, izgubio sam korak, pa sam je samo spustio."

"Najbolja odluka, da upoznam sistem"

Pitali su novinari Nikolu i za atmosferu u timu Zvezde poslije ispadanja iz Evrolige i za planove.

"Atmosfera u timu je odlična, nažalost je Zvezda izgubila u Evroligi, nažalost ne ide uvijek sve po planu. Postoji šansa i dalje da se osvoji KLS i ABA ligu. Ne mogu da igram u ABA jer sam igrao za Megu, dok za KLS zavisi od trenera."

Ističe da će mu značiti ovaj period da upozna sistem rada Saše Obradovića i da se bolje spremi za narednu sezonu u Zvezdi.

"Mislim da je ovo najbolja odluka da se spremim za sljedeću sezonu, da upoznam sistem, upoznajem ga i dalje. Vidjeli ste to i tokom meča, ali naučiću. Osjećam se veoma dobro. Nemam nikakve povrede, ništa me ne boli, na 100 odsto sam", završio je Đurišić.