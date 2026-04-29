logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đurišić o debiju za Zvezdu: "Bila mi je frka, uhvatila me jeza na klupi"

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Nikola Đurišić iskreno je pričao o svojim osjećanjima i prvom meču koji je odigrao za Crvenu zvezdu.

Nikola Đurišić o debiju za Zvezdu - bila mi je frka Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Nikola Đurišić debitovao je za Crvenu zvezdu. U ubjedljivoj pobjedi protiv Zlatibora (112:73) je na terenu proveo 20 minuta i dao 13 poena. Poslije meča je priznao da mu nije bilo baš svejedno pred ulazak na teren.

"Nevjerovatan osjećaj, bila mi je malo frka pred utakmicu. Hvatala me jeza na klupi. Kada sam izašao na teren, sve je nestalo. Košarka je to, normalno se igralo", počeo je Đurišić uz osmijeh.

Zahvalio se posebno navijačima koji su ga podržali sa tribina i dali mu "vetar u leđa" u Pioniru.

"Navijači su mi dali mnogo, pogurali su me time što su me prihvatili. Poslije mi je bilo bolje. Prvi poeni su bili na zakucavanju, izgubio sam korak, pa sam je samo spustio."

"Najbolja odluka, da upoznam sistem"

Pogledajte

02:09
Nikola Đurišić posle debija za Crvenu zvezdu
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pitali su novinari Nikolu i za atmosferu u timu Zvezde poslije ispadanja iz Evrolige i za planove.

"Atmosfera u timu je odlična, nažalost je Zvezda izgubila u Evroligi, nažalost ne ide uvijek sve po planu. Postoji šansa i dalje da se osvoji KLS i ABA ligu. Ne mogu da igram u ABA jer sam igrao za Megu, dok za KLS zavisi od trenera."

Ističe da će mu značiti ovaj period da upozna sistem rada Saše Obradovića i da se bolje spremi za narednu sezonu u Zvezdi.

"Mislim da je ovo najbolja odluka da se spremim za sljedeću sezonu, da upoznam sistem, upoznajem ga i dalje. Vidjeli ste to i tokom meča, ali naučiću. Osjećam se veoma dobro. Nemam nikakve povrede, ništa me ne boli, na 100 odsto sam", završio je Đurišić.

Tagovi

Nikola Đurišić KK Crvena zvezda fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

