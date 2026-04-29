Dominacija Zvezde u Pioniru: Pukla "stotka", Obradović dao šansu i mladim igračima

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Zlatibor na početku četvrtfinalne serije domaće lige, Slijedi revanš u Čajetini.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ubedljivo je pobijedila Zlatibor i započela je na pravi način četvrtfinalnu seriju domaćeg šampionata - 112:73. Igra se na dvije pobjede, a revanš je za 1. maja u Čajetini i biće to prva meč lopta za izabranike Saše Obradovića. Prema prikazanom u Pioniru imaće priliku da odmah riješe prolaz u polufinale.

Da neće biti mnogo uzbuđenja kada je u pitanju rezultat moglo je da se vidi već po samom početku utakmice. Zvezda je preko Ognjena Dobrića i Tajsona Kartera napravila seriju od 18:0 i već je bilo jasno u kom smjeru će ići meč. Tek u petom minutu je gostujući tim upisao prve poene na meču. Očekivano, nije bilo nikakve dileme oko pobjednika do kraja.

Debitovao je Nikola Đurišić, dobar utisak ostavio je Filip Škobalj, dok je Obradović dao šansu i dvojici talentovanih mladih igrača, Savi Đuriću (centar od 213cm i 19 godina) i Ognjenu Simjanovskom (bek od 194cm i 17 godina).

Zvezda: Batler 10 (5as), Davidovac 3 (3sk), Karter 17 (12as), Kalinić 2, Dobrić 13 (7sk), Izundu 12, Đurić 4, Simjanovski (2as), Đurišić 13, Nvora 18, Odželej 9 (7sk), Škobalj 11 (5sk)

Zlatibor: Lejsi 2 (4sk), Čibej 12, Protić 7, Kulundžić 9, Karapetović 4, Đorđević, Savić 14, Smiljanić 3, Joksimović 14, Hanter Vitfild 4, Matović 3, Čorbić 1