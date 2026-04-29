Počeo je rastanak Crvene zvezde i Mekintajera: Sjajna lična statistika i slabi rezultati, koja je konačna ocjena?

Spisak Saše Obradovića za domaću ligu pokazuje ujedno i da je počeo rastanak između Crvene zvezde i Kodija Milera Mekintajera koji ide u Olimpijakos.

Kodi Miler Mekintajer i Crvena zvezda počeli su rastanak. Neće tako brzo doći do prekida, pošto najbolji asistent Evrolige u tekućoj sezoni ima još mečeva da igra u crveno-bijelom dresu. Biće u timu za završnicu ABA lige, ali ga neće biti u domaćem šampionatu. Spisak Saše Obradovića za KLS potvrđuje neizbježno - kraj.

Nije nikakva tajna da je Mekintajer na korak do Olimpijakosa. Grčki tim je, prema informacijama koje stižu iz inostranstva, već sve dogovorio i imaće novog organizatora igre od naredne sezone. Dobiće i veliki višegodišnji ugovor i priliku da igra sa najboljim igračem Evrolige Sašom Vezenkovim koji je proglašen za MVP-ja.

Mekintajer se odlično "prodao" ako se gledaju brojke. Uostalom, podatak da je imao 289 asistencija u evroligaškoj sezoni potvrđuje kakve dodavačke sposobnosti ima. Ali, ono što je problem jesu stvari koje se i vide i ne vide nekim drugim brojkama. To je jedna od njegovih najvećih mana - samo "nestane". Nije mu se to dogodilo samo jednom od kada je došao u Zvezdu.

Mekintajer "nestane" kad je najbitnije

Mekintajer je došao u Crvenu zvezdu pred početak nove sezone 2024/25 i najavljivao velike stvari. Poruke sa vukovima, fotografije, obećanja. Mnogo toga je pričao, malo toga je pokazao na terenu. Nije mu prvi put da se samo "nije pojavio" na terenu. Jedan od tih mečeva bio je u završnici prošle sezone kada je Zvezda igrala u plej-inu protiv Bajerna i kada se očekivalo od njega da će da "povuče" tim, ali je meč završen porazom poslije produžetka (97:93).

Nije se mnogo toga promijenilo ni u tekućoj sezoni. Gledajući statistiku, djeluje da je protiv Barselone bio odličan (19 poena, 5/9 za tri, 3as), ali je isto tako imao 6 izgubljenih lopti, a 13 poena je dao u prvom poluvremenu, dok je u posljednjem kvartalu promašio sve šuteve i imao više "prodanih lopti". Nije samo on kriv za poraz u "Blaugrani", ima mnogo više krivaca, ali se očekivalo da će da bude "general na parketu".

Moglo je i moralo drugačije

Uostalom, ne treba zaboraviti i da je Zvezda od njega očekivala mnogo više u nekoliko "finala" koje je imala prije plej-in turnira. Mečeve u kojima je mogla i morala da pobijedi i možda bi tako otišla direktno u plej-of. Krenulo je od "španske turneje" gdje je Zvezda imala duplu evroligašku sedmicu sa Baskonijom i Barselonom. Dva meča je igrala u produžecima, u Vitoriji se izvukla, nije u Barsi. Upravo je u tom drugom meču Mekintajer u produžetku uzeo samo jedna šut. Uslijedio je evroligaški derbi sa Partizanom, duel koji je bio biti ili ne biti za crveno-bijele i koji je Kodi zaista odigrao dobro. Imao je 24 poena (4/7 za dva, 5/8 za tri), 9 asistencija. Ali, isto tako ono što statistika ne pokazuje direktno jeste da je većinu tih poena ubacio kada je Partizan imao "+15" (72:57) i da je plej Partizana Karlik Džouns bio taj koji je na kraju napravio prevagu i donio pobjedu.

I Zvezda i Kodi su se oporavili poslije tog šamara od najvećeg rivala, upisane su pobjede u mečevima protiv Pariza i Asvela i onda je uslijedila još jedna "utakmica sezone". To je rekao i sam Saša Obradović. Duel sa Real Madridom i prilika za bolju poziciju na tabeli, postojale su i teorijske šanse za plej-of, mnogo toga bilo je na talonu. Ali, Kodi je ponovo "nestao". Dao je samo 4 poena (2/4 za dv,a 0/4 za tri, 7sk, 6as, 4 izg.l). Uostalom, podatak da je prvi poen dao u 23. minutu utakmice sve govori.

Sezonu u Evroligi Mekintajer je završio sa 490 poena (12,6 po meču), 52 odsto u šutu za dva (117/224), 33 odsto u šutu za tri (68/209) i samo 60 odsto sa penala (49/81). Uz rekordnih 289 asistencija (7,4 po meču) imao je i 109 izgubljenih lopti (2,8 po utakmici).

Kakva je ocjena Mekintajera u Zvezdi?

Kakvu će ocjenu dati navijači Crvene zvezde za period Kodija Milera Mekintajera u klubu? To je teško reći. Za dve sezone u klubu je osvojio ukupno dva Kupa Radivoja Koraća. Prošle sezone je Partizan podigao pehar i u ABA ligi i u domaćem šampionatu i u završnici oba takmičenja je Mekintajer bio jedan od onih koji je podbacio.

Gledajući individualnu statistiku i tu vrstu podataka djeluje da je Kodi ostavio trag u crveno-belom dresu. Ali, gledajući ukupne rezultate i trofeje... Ima šansu za malo iskupljenje, poslednju, kada krene završnica ABA lige.