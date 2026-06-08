Evo zašto Real nudi Bajernu 150 miliona evra! Het-trik Majkla Olisea za pobjedu Francuske pred put na Mundijal

Poslije poraza od Obale Slonovače (1:2), selekcija Francuske je savladala Sjevernu Irsku rezultatom 3:1 (1:0) u posljednjoj provjeri pred početak Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

"Trikolori" su u ponedjeljak uveče u Lilu nadigrali selekciju Sjeverne Irske, a junak trijumfa domaćeg tima bio je krilni napadač minhenskog Bajerna Majkl Olise, trostruki strijelac.

Francuski tim je bio dosta bolji rival od Sjevernih Iraca, ali je imao dosta problema sa realizacijom do 43. minuta kada je Olise pospremio odbijenu loptu u mrežu Pirsa Čarlsa - 1:0.

Početkom drugog dijela, isti igrač, koji se prema navodima svjetskih medija, našao na meti Real Madrida, ponovo je bio strijelac za Francuze.

I opet iz nekog odbijanca, koji je rutinski završio pokazavši da novi-stari predsjednik "kraljevskog kluba" Florentino Perez nije u krivu što će ponuditi Bajernu 150 miliona evra za njegove usluge - 2:0.

Tim Majkla O' Nila se uprkos porazu odlično predstavio publici u Lilu, u finišu prvog dijela je zatresao mrežu Majka Menjona - tačnije Džejmi Donli, ali je njegov pogodak poništen zbog prekršaja.

Ipak, uspjeli su gostujući fudbaleri da postignu gol preko Patrika Kelija, koji je odlično reagovao na asistenciju Šeja Čarlsa i matirao Menjona - 2:1.

Bilo je još šansi do kraja na obje strane, ali se rezultat nije promijenio do 75. minta kada je Olise nakon solo akcije sa ivice kaznenog prostora odapeo projektil kojim je kompletirao het-trik - 3:1 i omogućio ekipi Didijea Dešampa da na put na Svjetsko prvenstvo u SAD, gdje će igrati protiv selekcija Senegala, Iraka i Norveške, ode sa pobjedom.

Prvi meč na Mundijalu Francuzima je na rasporedu 16. juna u Nju Džersiju protiv Senegala s početkom u 21 čas, druga utakmica sa Irakom zakazana je šest dana kasnije u Filadelfiji (23.00), dok će posljednji duel odigrati protiv Norvežana u Bostonu (21.00).

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The Michael Olise one-touch goal for Francepic.twitter.com/GIpaBGvkNK — jwriddle (@jwriddle_)June 8, 2026

Olise scores a brace for Francepic.twitter.com/2zHxfPuRD5 — jwriddle (@jwriddle_)June 8, 2026

OLISE WTF, WHY DID WE SIGN GARANCHO OVER HIMpic.twitter.com/Qe0wZ8idv9https://t.co/1OD1ZrCMri — . (@TheEstevaoView)June 8, 2026

(MONDO)