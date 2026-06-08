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NBA insajder o želji navijača Crvene zvezde: "Nikola Vučević uskoro puni 36 godina i ovako stoje stvari"

NBA insajder o želji navijača Crvene zvezde: "Nikola Vučević uskoro puni 36 godina i ovako stoje stvari"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Vučević napušta Boston Seltikse, a ovo su najnovije informacije sa tržišta.

da li ce nikola vucevic doci u crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Dok se u Srbiji nagađa da bi NBA as Nikola Vučević (35) mogao da ostvari dječački san i dođe u Crvenoj zvezdi, NBA insajder Mark Stajn otkrio je detalje njegove situacije u Americi.

"Sve je veća sigurnost da će bivši Ol-star centar Nikola Vučević promijeniti tim ovog ljeta. Njegova povreda u martu i lom prsta ruke učinili su da mu boravak u Boston Seltiksima bude završen već na proljeće", podsetio je on.

"Vučević će u oktobru napuniti 36 godina, ali se pretpostavlja da će privući određeno interesovanje na tržištu, s obzirom na to da uvijek postoji potražnja za visokim igračima koji 'šire' teren", rekao je poznati novinar, aludirajući na Vučevićev dobar šut sa distance.

Vučević igra u NBA ligi još od 2011. godine, kada ga je Filadelfija odabrala sa koledža Južna Kalifornija kao 16. "pik". Među Siksersima je proveo sezonu, pa otišao u Orlando i tamo postao jedna od legendi franšize. Poslije toga je 2021. otišao u Čikago Bulse i proveo pola decenije među "bikovima", sve do ove godine i februarskog trejda u Boston, u zamjenu za Anfernija Simonsa i "pik" druge runde na draftu 2026.

U martu je doživio prelom prsta na desnoj ruci i morao je na pauzu poslije operacije.

Ovih dana Vučević je u Beogradu i bio je u subotu na komemorativnom skupu posvećenom pokojnom komentatoru TV Arena sport, Edinu Avdiću.

Bonus video: 

Nikola Vučević daje intervju.
Izvor: YouTube/Basketman

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Vučević KK Crvena zvezda

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