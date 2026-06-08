NBA insajder o želji navijača Crvene zvezde: "Nikola Vučević uskoro puni 36 godina i ovako stoje stvari"

Nikola Vučević napušta Boston Seltikse, a ovo su najnovije informacije sa tržišta.

Izvor: MN PRESS

Dok se u Srbiji nagađa da bi NBA as Nikola Vučević (35) mogao da ostvari dječački san i dođe u Crvenoj zvezdi, NBA insajder Mark Stajn otkrio je detalje njegove situacije u Americi.

"Sve je veća sigurnost da će bivši Ol-star centar Nikola Vučević promijeniti tim ovog ljeta. Njegova povreda u martu i lom prsta ruke učinili su da mu boravak u Boston Seltiksima bude završen već na proljeće", podsetio je on.

"Vučević će u oktobru napuniti 36 godina, ali se pretpostavlja da će privući određeno interesovanje na tržištu, s obzirom na to da uvijek postoji potražnja za visokim igračima koji 'šire' teren", rekao je poznati novinar, aludirajući na Vučevićev dobar šut sa distance.

Nikola Vučević is expected to leave the Celtics in free agency, per@TheSteinLine



“Former All-Star center Nikola Vučević is increasingly regarded as a certainty to switch teams this summer after a fractured right ring finger in March helped derail his brief stint as a Boston…pic.twitter.com/lNGsT8FXpf — NBACentral (@TheDunkCentral)June 8, 2026

Vučević igra u NBA ligi još od 2011. godine, kada ga je Filadelfija odabrala sa koledža Južna Kalifornija kao 16. "pik". Među Siksersima je proveo sezonu, pa otišao u Orlando i tamo postao jedna od legendi franšize. Poslije toga je 2021. otišao u Čikago Bulse i proveo pola decenije među "bikovima", sve do ove godine i februarskog trejda u Boston, u zamjenu za Anfernija Simonsa i "pik" druge runde na draftu 2026.

U martu je doživio prelom prsta na desnoj ruci i morao je na pauzu poslije operacije.

Ovih dana Vučević je u Beogradu i bio je u subotu na komemorativnom skupu posvećenom pokojnom komentatoru TV Arena sport, Edinu Avdiću.

Bonus video:

Nikola Vučević daje intervju. Izvor: YouTube/Basketman

(MONDO)