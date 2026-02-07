logo
Nikola promijenio NBA tim i odmah upisao dabl-dabl: Sa njim će Seltiksi juriti NBA titulu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nikola Vučević je odmah upisao dabl-dabl na debiju za Boston u NBA ligi.

Boston pobijedio Seltiks debi Nikole Vučevića Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Nikola Vučević je došao u Boston, obukao dres sa očevim brojem i odmah pokazao zašto je doveden. Seltiksi su savladali Majami Hit 98:96 u neizvjesnom meču, a on je imao dabl-dabl od 11 poena i 12 skokova uz 4 asistencije.

Pobjedu Seltiksima doneo je Džejlen Braun sa 29 poena i 7 skokova, dok je Pejton Pričard imao 24, a Derik Vajt 21 poen. Kod Hita Endru Vigins je imao 26, Norman Pauel 24 poena, dok je Nikola Jović upisao samo jedan skok. Luka Garza je imao 2 poena i 3 skoka.

Detroit Pistonsi su sa 118:80 pobijedili Njujork Nikse u meču u kome nijedan košarkaš nije postigao 20 poena. Milvoki je savladao Indijanu 105:99 uz 23 poena Kevina Portera i 22 poena Rajana Rolinsa, te 21 poen Bobija Portisa. Sa druge strane Endru Nembard je postigao 22 poena i dao 8 asistencija.

Nju Orleans Pelikansi savladali su 119:115 Minesotu sa Entonijem Edvardsom koji je dao 35 poena. Ipak Sadik Bej je upisao 30 poena, 9 skokova i 5 asistencija, a Zajon Vilijamson 29 poena. Igrao je i Karlo Matković sa 2 skoka i asistencijom. Portland je bez Denija Avdije savladao Memfis 135:115, dok su Klipersi bez Bogdana Bogdanovića pobijedili Kingse 114:11.

