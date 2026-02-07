Nikola promijenio NBA tim i odmah upisao dabl-dabl: Sa njim će Seltiksi juriti NBA titulu

Nikola Vučević je odmah upisao dabl-dabl na debiju za Boston u NBA ligi.

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Nikola Vučević je došao u Boston, obukao dres sa očevim brojem i odmah pokazao zašto je doveden. Seltiksi su savladali Majami Hit 98:96 u neizvjesnom meču, a on je imao dabl-dabl od 11 poena i 12 skokova uz 4 asistencije.

Pobjedu Seltiksima doneo je Džejlen Braun sa 29 poena i 7 skokova, dok je Pejton Pričard imao 24, a Derik Vajt 21 poen. Kod Hita Endru Vigins je imao 26, Norman Pauel 24 poena, dok je Nikola Jović upisao samo jedan skok. Luka Garza je imao 2 poena i 3 skoka.

Nikola Vučević in his Celtics debut:



11 PTS

12 REB

4 AST

2 STLpic.twitter.com/g2sF1G5tDN — NBA (@NBA)February 7, 2026

Detroit Pistonsi su sa 118:80 pobijedili Njujork Nikse u meču u kome nijedan košarkaš nije postigao 20 poena. Milvoki je savladao Indijanu 105:99 uz 23 poena Kevina Portera i 22 poena Rajana Rolinsa, te 21 poen Bobija Portisa. Sa druge strane Endru Nembard je postigao 22 poena i dao 8 asistencija.

Nju Orleans Pelikansi savladali su 119:115 Minesotu sa Entonijem Edvardsom koji je dao 35 poena. Ipak Sadik Bej je upisao 30 poena, 9 skokova i 5 asistencija, a Zajon Vilijamson 29 poena. Igrao je i Karlo Matković sa 2 skoka i asistencijom. Portland je bez Denija Avdije savladao Memfis 135:115, dok su Klipersi bez Bogdana Bogdanovića pobijedili Kingse 114:11.