Zvezda pokazala NBA pojačanje u Pioniru: Nikola debitovao, Saša vidio da može da računa na njega

Nikola Đurišić upisao je prve minute u dresu Crvene zvezde i biće veliko pojačanje za Sašu Obradovića.

Crvena zvezda dobila je novo pojačanje - Nikola Đurišić je debitovao. Iz NBA lige se vratio, pošto tamo nije dobio šansu, a Saša Obradović ga je uvrstio na spisak igrača za domaću ligu. Prvi meč u novom klubu je protiv Zlatibora u Pioniru.

Zvezda je u prvom poluvremenu dominirala (56:35), a ulogu u svemu tome imao je i Đurišić. Odigrao je osam minuta i za to vrijeme upisao 7 poena (1/3 za dva, 1/2 za tri, 2/2 sa penala), uz dvije ukradene lopte i po jednu asistenciju i skok.

Zbog kasnog dolaska i pravila neće moći da igra za Zvezdu u završnici ABA lige, pa je tako ovo za njega prilika i da dođe do prvog trofeja sa klubom. Potpisao je ugovor nedavno, proslijeđen je na pozajmicu u Megu gde je igrao u regionalnom takmičenju, pa se dobio poziv od Obradovića i crveno-bijelih da pomogne ekipi. Jasno je da se od njega mnogo više očekuje u narednoj sezoni.