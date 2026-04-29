logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda pokazala NBA pojačanje u Pioniru: Nikola debitovao, Saša vidio da može da računa na njega

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Nikola Đurišić upisao je prve minute u dresu Crvene zvezde i biće veliko pojačanje za Sašu Obradovića.

Nikola Đurišić upisao je prve minute u dresu Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dobila je novo pojačanje - Nikola Đurišić je debitovao. Iz NBA lige se vratio, pošto tamo nije dobio šansu, a Saša Obradović ga je uvrstio na spisak igrača za domaću ligu. Prvi meč u novom klubu je protiv Zlatibora u Pioniru.

Zvezda je u prvom poluvremenu dominirala (56:35), a ulogu u svemu tome imao je i Đurišić. Odigrao je osam minuta i za to vrijeme upisao 7 poena (1/3 za dva, 1/2 za tri, 2/2 sa penala), uz dvije ukradene lopte i po jednu asistenciju i skok.

Zbog kasnog dolaska i pravila neće moći da igra za Zvezdu u završnici ABA lige, pa je tako ovo za njega prilika i da dođe do prvog trofeja sa klubom. Potpisao je ugovor nedavno, proslijeđen je na pozajmicu u Megu gde je igrao u regionalnom takmičenju, pa se dobio poziv od Obradovića i crveno-bijelih da pomogne ekipi. Jasno je da se od njega mnogo više očekuje u narednoj sezoni.

Tagovi

Nikola Đurišić KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC