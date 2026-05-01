"To je najveći problem za Partizan i Zvezdu": Andrea Trinkijeri ima rješenje koje zvuči ludo

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Andrea Trinkijeri otvoreno je pričao o problemima u evropskoj košarci, spominjao je tom prilikom i Partizan i Crvenu zvezdu.

Trinkijeri zna sta je problem partizana I zvezde Izvor: MN PRESS

Andrea Trinkijeri zna šta je najveći problem Partizana, Crvene zvezde, Bajerna i drugih evroligaških timova. Ističe da veliki broj utakmica utiče na ekipe i da zbog toga dolazi do poraza u ligama koje igraju uz elitno takmičenje i da se zato sve češće dešavaju iznenađenja.

"Najveći problem za Partizan, Zvezdu, Bajern... U petak se 'ubiješ' da preživiš utakmicu, a onda 48 sati kasnije ideš u malu dvoranu u kojoj te čekaju sedam dana. Na tajm-autu svako malo čujem šta im trener govori. Kaže im 'samo trčite, trčite, umrijeće'", slikovito opisuje Trinkijeri u intervjuu za "Meridiansport".

Prokomentarisao je i frazu da je "nekada dobro za veliku ekipu da izgubi".

"U redu je jednom ili dva puta, ali ako se dešava svakog vikenda onda nije dobro za košarku. Ne ide se gore sa malom ekipom, već se ka vrhu ide kada velike ekipe nešto naprave. Nije dobro da svakog vikenda šest-sedam evroligaških timova izgubi. Onda se stvara privid da sa malo novca mogu da se naprave veliki uspjesi, a to se ne može."

Šta je Trinkijerijevo rješenje?

Italijanski stručnjak, koji je od skoro preuzeo PAOK, ima zanimljivo rješenje za evropsku košarku.

"Svaki tim mora da ima omladinsku ekipu sa kojom radi, mora a postoji akademija u svakoj ekipi. Ko je najbolji u odbojci? Italija. Ima li NBA liga za odbojku? Ne. To znači da je evropska liga jaka, italijanska ,turska liga, to se razvija. Previše se igra, a igraće se još više, nikako manje. Šta bih volio? Da svi u košarci budu srećni. Znači, četiri mjeseca da se igra samo Evroliga - nedjeljom, ponedjeljkom, srijedom, subotom, pa i po četiri puta. Turnir, samo to. Onda domaće lige, pa reprezentacija i tek onda dva mjeseca igrači neka odmaraju. Prvi mjesec odmor, drugi individualno rad. Možda zvuči ludo, ali je efikasno", završio je Trinkijeri.

Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova
Izvor: EUroleauge tv
Izvor: EUroleauge tv

