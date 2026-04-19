Neće ga Crvena zvezda, ali hoće Andrea Trinkijeri

Italijanski bek Alesandro Pajola mogao bi da postane zvučno pojačanje Andree Trinkijerija u PAOK-u.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški portali u Evropi povezali su Crvenu zvezdu i italijanskog beka Alesandra Pajolu (26), odnosno pokrenuli glasine o interesovanju srpskog kluba za organizatora igre koji je čitavu dosadašnju karijeru proveo u dresu Virtusa. Zvezda je demantovala takve natpise, ali interesovanje za Italijana postoji - njega hoće bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri!

Italijanski stručnjak dobio je zadatak da formira novi tim PAOK-a, a kao jednu od idealnih meta za narednu sezonu vidi svog zemljaka Alesandra Pajolu. Plejmejker Virtusa je nakon osvajanja FIBA Lige šampiona i Evrokupa, uz igranje Evrolige tokom posljednjih nekoliko godina, spreman za promjenu u karijeri, a odlazak u Grčku mogao bi da mu bude veoma privlačan jer je tamo najavljen ambiciozan projekat.

Pajola bi zbog godina i iskustva mogao da bude lider u novoj generaciji košarkaša tima iz Soluna, po zamisli Trinkijerija koji će u grčkom klubu imati veoma odgovornu poziciju. Najave koje su stizale prethodnih mjeseci ukazivale su na to da će PAOK praviti tim za najveće domete u evropskim takmičenjima, odnosno pokušati da bude konkurentan Olimpijakosu i Panatinaikosu.

Ako projekat uspije, Alesandro Pajola je tek prvo od zvučnih imena koja će Andrea Trinkijeri dovesti u Solun. Već tokom predstojećeg ljeta očekuje se da bivši trener Partizana privuče nekoliko "kapitalaca" koji su u stanju da donesu preraspodjelu snaga u grčkoj košarci.

