PAOK i Trinkijeri u Evroligi: Sve kockice su se poklopile za novi klub u eliti

PAOK iz Soluna mogao bi da postane evroligaški klub, pišu grčki mediji.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Ambiciozni planovi PAOK-a dobijaju sve jasnije obrise. U klub iz Soluna stigao je bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri i tako najavio velike snove crno-bijelih iz Grčke. Sada se pojavila i informacija da će PAOK u sezoni pred nama igrati u Evroligi.

U periodu u kojem je interesovanje za Evroligu podijeljeno, u periodu kad na evropsko tržište dolazi još jedno takmičenje, PAOK ima jasno iscrtan put i cilj - to je Evroliga. Kako grčki SDNA saznaje, PAOK ima priliku da u trenucima kad je Evroliga otvorenija za nove klubove, više nego inače, postane dio elite.

PAOK ima novac da kupi popularnu vajld-kartu, a još važnije je da timovi u Evroligi žele novi klub. Ujedno, grčke ekipe razumiju da je ulazak PAOK-a na tržište vrlo važan zbog povećanog interesovanja za košarkom u toj zemlji, a ujedno svi ti klubovi imali bi više prihoda.

"U nekom drugom periodu, ni u kom slučaju ne bi moglo da se smatra izvjesnim učešće PAOK-a u narednoj sezoni. Ipak, sada postoje ozbiljne šanse da se to dogodi. Slična situacija mogla bi da se posmatra i u kontekstu mogućeg uključivanja Bešiktaša u sljedeću sezonu Evrolige, budući da postoje zajedničke karakteristike sa PAOK-om", navodi se u tekstu.

"PAOK i Bešiktaš pružaju sigurnost i finansijske garancije takmičenju, što trenutno ne mogu da obezbijede ASVEL i Monako, dok ozbiljan znak pitanja postoji i u vezi sa Hapoel Tel Avivom i Makabijem, zbog rata u kojem učestvuje Izrael. To stvara bezbjednosne probleme tokom utakmica, ali i osećaj nesigurnosti kod igrača i zaposlenih u tim klubovima", pojašnjava se.

Bilo kako bilo, angažovanje Andree Trinkijerija i planovi koji se već sad provlače kroz medije najavljuju da će tim iz Soluna biti izuzetno konkurentan u sezoni pred nama.

