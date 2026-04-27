Andrea Trinkijeri pravi drim-tim u PAOK-u i stiže u Evroligu

PAOK pokušava sve da uđe u novu Evroligu, a Andrea Trinkijeri že po svemu sudeći naredne sezone imati dosta drugačiji tim.

Dok se pravi nova Evroliga sve je jasnije da je jedan od timova koji jure mjesto u takmičenju u narednim godinama PAOK. Tim koji je u toku sezone preuzeo Andrea Trinkijeri već sada ima neka velika imena, ali tek za naredne sezone se očekuju velika pojačanja.

Za sada strani izvori navode da je Naz Mitru Long blizu potpisivanja ugovora, a da su Maodo Lo i Rajkvan Grej na meti kluba iz Soluna. A to je samo početak i očekuje se da narednu sezonu tim Andree Trinkijerija dočeka u prilično drugačijem sastavu. Već ranije je bilo riječi da su na meti PAOK-a Alesandro Pajola i Vil Klajburn.

Ko je već tu?

Od velikih imena potpisali su Patrika Beverlija na početku sezone, a tu su nekadašnji reprezentativac Litvanije Tomas Dimša kao i Kliford Omoruji koga pamtimo iz Makabija i Galatasaraja. Tu je i veliki broj iskusnih domaćih igrača.

Ko je u planu da dođe?

Iskusni italijanski plejmejker Alesandro Pajola koji je čak bio povezivan i sa Crvenom zvezdom na meti je Trinkijerija, a uz njega bi uz Patrika Beverlija na pleju mogao da se nađe i Naz Mitru Long. Nekadašnji NBA plejmejker ima veliko iskustvo u Evroligi gdje je igrao za Olimpijakos, Žalgiris i Olimpiju, a sada je u Napoliju.

Tu je meta i Maodo Lo još jedan prekaljeni evroligaš. Sadašnji plej Žalgirisa igrao je za Pariz, Olimpiju, Albi, Bajern i Brose. Krilni centar Rajkvon Grej koji je nastupao za Bruklin i San Antonio sada je u AEK-u i PAOK želi da ga "otme" svom rivalu. Uz sve to kada istekne ugovor krilu Barselone Vilu Klajburnu i on će biti meta PAOK-a.

