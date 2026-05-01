Kalinića vrijeđali i provocirali u Čajetini: Isključen zbog tuče i pobesneo, umešala se i policija

Na meču Zlatibora i Zvezde, Kalinić je isključen nakon tuče. Uslijedile su uvrede i provokacije s tribina, a potom je policija morala da interveniše.

Nikola Kalinić isključen je danas na meču Zlatibora i Crvene zvezde u Čajetini pošto je krajem treće četvrtine udario Mateja Čibeja. I dalje nije sasvim jasno šta se dogodilo i zbog čega je Kalinić tako burno reagovao, ali nastala je velika gužva na terenu koja je riješena sa šest isključenja - po tri za Zvezdu i tri za Zlatibor.

Dok su sudije gledale snimak, navijači domaćeg tima vrijeđali su Nikolu Kalinića, a potom dok je izlazio sa parketa su ga neki od njih i provocirali. Udarali su "tunel" kroz koji je Kalinić prolazio i zbog toga je košarkaš Zvezde burno reagovao. Pogledajte:

Vratio se Kalinić iz tunela na verbalni okršaj sa pojedinim navijačima Zlatibora koji su ga očigledno provocirali i vrijeđali u trenutku kada je glava bila vruća, tako da je nova gužva potrajala nekoliko sekundi. Čak je i policija morala da se umiješa i smiri aktere, prije nego što su svi isključeni igrači napustili parket.

Kalinić, Davidovac i Izundu su isključeni za Crvenu zvezdu, dok su za Zlatibor meč završili Matej Čibej, Terens Hanter Vitfild i Stefan Savić. Uz to, klupe oba tima dobile su po tehničku.

Pogledajte i snimke sukoba koja je "zakuvala" borbu u Košarkaškoj ligi Srbije gdje nas čeka očigledno drama>

"Majstorica" će se najvjerovatnije igrati u ponedeljak, a domaćin će biti Crvena zvezda.

