"Mjesto sa 4 hiljade stanovnika pobijedilo je Zvezdu": Strajin Nedović puca od ponosa poslije senzacije

Trener Zlatibora Strajin Nedović prokomentarisao je pobjedu svog tima u Čajetini nad ekipom Crvene zvezde.

Zlatibor je na domaćem terenu pobijedio Crvenu zvezdu u drugom meču plej-ofa u Košarkaškoj ligi Srbije, ali je susret obilježio niz incidenata. Bilo kako bilo, sam trijumf ekipe iz Čajetine veliki je podvig kluba sa zapada Srbije. Trener domaćeg tima Strajin Nedović nije krio zadovoljstvo zbog pobjede, ističući da je slavlje Zlatibora kruna njegove karijere.

Jednostavno nije bilo moguće zanemariti masovnu tuču na terenu. Potom je i konferencija za medije Zlatibora bila prekinuta, pa nismo imali priliku da čujemo prve riječi trenera domaćina. Ipak, u razgovoru za Mocart sport Nedović je otkrio o čemu je razgovarao sa Sašom Obradovićem u haotičnom trenutku.

"Prišao nam je i rekao da treba zajedničkim snagama da smirimo strasti. Hvala mu na tome što se ponio sportski", rekao je.

"Ako pričamo o taktičkim stvarima, odigrali smo košgeterski nevjerovatnu utakmicu sa šesnaest pogođenih trojki. Jedini način da pobijedimo Zvezdu bio je da to uradimo kroz našu ofanzivnu igru, odnosno šut za tri poena, bez ulaska u klasičan pozicioni napad jer tu ne bismo imali nikakve šanse. Od svojih igrača sam tražio da koriste svaki otvoren šut i da ne ulazimo u 'poziciju', jer protiv njih ne možemo da igramo takvu košarku. To smo i uradili, baš onako kako smo se dogovorili. Pogodili smo šesnaest trojki i na kraju zasluženo pobijedili".

Ipak, jasno je da je pobjeda Zlatibora nad evroligašem senzacija nacionalnog takmičenja.

"Ako govorimo o značaju ove pobjede, Zlatibor već osam godina, otkako je u Košarkaškoj ligi Srbije, piše istoriju i bilježi sjajne rezultate. Ovo što se desilo protiv Zvezde je kruna moje trenerske karijere, ali i kruna rada svih igrača. To je istorijski uspjeh o kome će se pričati godinama, da jedno malo mjesto sa četiri hiljade stanovnika pobijedi Crvenu zvezdu, jednog od dva najveća kluba u zemlji. Iskreno, imam utisak da smo dostigli svoj maksimum, da smo, kako bi jedan moj prijatelj rekao: 'Prešli igricu do kraja'. Osvojili smo ABA 2 ligu, iako nismo ušli u ABA ligu poslije, tri puta smo osvojili KLS, osam godina smo među tri najbolje ekipe i stalno smo u Superligi. Ova pobjeda nad Crvenom zvezdom je kruna svega toga i vjerujem da je najveći uspjeh i za mene i za klub."

Ko čini tim Zlatibora?

Zlatibor je imao sjajnu statistiku, a igra u svojoj dvorani pokazala je pravo lice tima. Ekipu čine iskusna imena, ali ne i tako mlada. Najbolji u timu bili su ujedno i najstariji. Nemanja Protić ima 39 godina, a Ivan Smiljanić 37.

"Nemanja Protić ima 39 godina, uskoro 40, i ono što je odigrao bilo je zaista nevjerovatno. Odigrao je izuzetno pametno i smišljeno protiv fizički mnogo jače ekipe koja ga je pritiskala po cijelom terenu kako ne bi primio loptu.Pokazao je kakav kvalitet ima i koliko i dalje može da igra na vrhunskom nivou. Prota je cijele sezone bio na visokom nivou. Možda niko nije očekivao da će igrati ovako, ali moram da kažem da se on i ja poznajemo već pet-šest godina. Znamo kako funkcionišemo jedan s drugim. Nije lako raditi ni sa njim, nije lako raditi ni sa mnom, ali upravo to naše razumijevanje dovodi do ovakvih rezultata", rekao je Nedović, pa u dahu nastavio:

"Što se tiče Smiljanića, mogu samo da kažem - svaka mu čast. Njih dvojica zajedno imaju skoro osamdeset godina, što najbolje pokazuje koliko su pametni i inteligentni na terenu. Na kraju su nam isključena tri igrača. Nije isto kada se isključe trojica igrača Zlatibora i trojica igrača Zvezde. Nama su iz igre izašla trojica iz petorke, ali su momci sa manjom minutažom tokom sezone dobili priliku i odigrali izvanredno. Moram posebno da pohvalim Čorbića i Karapetrovića. Ostavili su srce na terenu i dali ogroman doprinos. Svaka im čast na svemu što su uradili".

