Kalinić preskočio ogradu i sukobio se s navijačem: Opšti haos poslije meča u Čajetini

Haos poslije utakmice: Kalinić je preskočio ogradu tribina i došlo je do sukoba s navijačima.

Nakon utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde došlo je do novog sukoba, zbog čega je i obraćanje trenera domaćeg tima Strajina Nedovića prekinuto. Kako se ispostavilo, sukob je nastao na tribinama na koje je došao Nikola Kalinić kako bi se tamo obračunao sa jednim navijačem koji ga je vjerovatno provocirao poslije meča.

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su prethodile novoj gužvi u Čajetini, ali na snimku se vidi kako Kalinić preskače tribine i ulazi u sukob s jednim navijačem, dok je s njim bio i Ebuka Izundu koga je smirivao Dejan Davidovac.

Kao što je poznato, Nikola Kalinić je isključen sa ove utakmice zbog tuče sa Matejom Čibejom, a zatim je uz uvrede napustio teren na kome je inače Crvena zvezda doživjela neočekivan poraz.

Zbog poteza Nikole Kalinića posebno se izvinjavao i crvenio trener crveno-bijelih Saša Obradović, dok je košarkaš domaćeg tima Nemanja Protić pokušavao da smiri tenzije. Želio je da uživa u pobjedi Zlatibora (94:89) i rekao je da su stvari koje su se danas dogodile na meču bile u žaru borbe.

"Ne znam šta bih rekao, srećom nije bilo ozbiljnijeg incidenta, da se više igrača potuklo. Znam sve domaće igrače Zvezde, sjajni momci, to je sve u žaru borbe. Neko je od njih napravio ružniju reakciju i došlo je do nekih varnica. Ništa im nećemo zamjeriti, niti se iko ljuti, to se dešava u žaru borbe", rekao je Protić koji je dodao da će njegova ekipa uraditi sve da dođe do pobjede i u meču koji će odlučiti učesnika fajnal-fora u ponedjeljak u Beogradu.

Podsjetimo, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu su isključeni za Crvenu zvezdu, dok su za Zlatibor meč završili Matej Čibej, Matej Čibej, Terens Hanter Vitfild i Stefan Savić. Uz to, klupe oba tima dobile su po tehničku.

