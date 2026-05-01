Čuju se psovke i buka, a onda se sve prekida: Haos i poslije meča Zlatibora i Zvezde!

Obraćanje trenera Zlatibora Strajina Nedovića nije održano zbog gužve koja se čula u hodnicima ispred konferencijske sale u Čajetini. Šta se desilo posle meča Zlatibora i Crvene zvezde?

Izvor: Youtube/Zlatiborpress

Bilo je burno danas u Čajetini na meču Zlatibora i Crvene zvezde, gde je domaćin napravio senzaciju i slavio 94:89, ali nije bilo "vrelo" samo na parketu. Nikola Kalinić je udario Mateja Čibeja i nastao je haos na terenu, koji je završen sa čak šest isključenja, dok izgleda mira nije bilo ni posle utakmice.

Prvo se obratio trener poraženog tima Saša Obradović, koji se izvinio za ponašanje svojih igrača, a zatim su iz domaćeg tima obratili igrač Nemanja Protić i trener Strajin Nedović. Preciznije, Nedović je pokušao da se obrati...

Kada je došao njegov red da govori, Nedović je primijetio da se u hodnicima čuje buka i ubrzo je ustao sa svog mjesta da provjeri o čemu se radi. Nije se vratio i emitovanje "lajva" konferencije za medije ubrzo je prekinuo, a izgubio se i zvuk koji u tim trenucima nije nagovještavao da se tamo odvija bilo šta dobro.

Čule su se buka i psovke i za sada nije poznato o čemu se radi, ali nije nemoguće da je došlo do novog sukoba igrača dva tima pošto su glave i dalje bile "vruće".

Bez dileme će i "disciplinci" KLS imati pune ruke posla nakon ovog duela, a novi duel očekuje se u ponedjeljak u Beogradu.

