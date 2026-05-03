"Jesam vrijeđao Kalinića, ali u kom momentu?": Predsjednik Zlatibora odgovorio na optužbe Zvezde

Rajko Pelverović se oglasio poslije saopštenja Zvezde o njegovom ponašanju na utakmici u Čajetini.
Predsjednik KK Zlatibor Rajko Pelverović rekao je da je psovao Nikolu Kalinića, ali da je košarkaš Zvezde prvi njega opsovao i da mu je on uzvratio.
"Jesam vrijeđao Nikolu Kalinića, ali u kom momentu i na koji način?", rekao je Pelverović za "Sport klub".
"Za vrijeme trajanja pres konferencije, cijela naša uprava bila je u sali koja se nalazi na vrhu tribine. Na pola pres konferencije čula se buka spolja. Izašli smo ispred prostorije i na trbinama sam vidio tri nepoznata momka, vjerovatno navijača koji su se odgurivali sa Kalinićem, Davidovicem i Izunduom."
"Pitao sam, pošto je Kalinić bio najglasniji - glasnim tonom jer sam bio na dvadeset metara od njega: 'Alo, čovječe, je l' ti dosta, čemu sve ovo?!' Od njega sam dobio odgovor: 'Šta je, mangupe, siđi dole'. Rekao sam mu: 'Sine, imam 53 godine, ne pada mi na pamet da silazim da se s tobom prepirem'. Na to me je on opsovao i rekao mi: 'Mrš u pi**u materinu, siđi dole'. Nakon toga sam uzvratio istom mjerom, opsovao sam mu sve po spisku".
"Ne želim da se njegovo ponašanje tokom utakmice, koje je bilo užasno, pravda time što sam mu ja rekao, a što je bila reakcija na njegovu psovku. Ja ga na tribine nisam doveo, tu je sam došao tako što je preskočio ogradu, nisu navijači silazili na teren", rekao je Pelverović i tako odgovorio Zvezdi na saopštenje. Crveno-bijeli su u svom obraćanju javnosti prije nekoliko sati pisali o "neprimerenom ponašanju predsednika Zlatibora u više navrata"
Utakmicu Zlatibor - Crvena zvezda u Čajetini obeležio je haos na terenu, ali i van njega. Poslije tuče Nikole Kalinića i košarkaša domaćih Mateja Čibeja, zbog koje su izrečene i kazne, dogodio se haos i posle meča.
Kada su igrači Zvezde Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu išli da daju izjavu delegatu, ušli su u sukob sa trojicom navijača Zlatibora, u toku kojeg su se i popeli sa parketa na tribine.
U nedjelju, na dan "majstorice" u hali Pionir (19 časova), počeo je i rat saopštenjima dva kluba.
