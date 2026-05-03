"Zvezdi treba Fakundo Kampaco": Legenda crveno-bijelih se plaši da je "brzi voz" već prošao

Igor Rakočević smatra da Crvena zvezda mora da dovede dva tipa igrača ako želi bolje rezultate u Evropi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Legendarni srpski košarkaš Igor Rakočević, osvrnuo se na sezonu Crvene zvezde u Evroligi i dao svoj sud kakva dvojica igrača fale crveno-bijelima kako bi bili rame uz rame sa najvećim evropskim klubovima. Prema njegovim riječima, plejmejker sa konzistentnim šutom i bek šuter bi bila dragocjena pojačanja za ekipu Saše Obradovića.

Jedan od igrača koje najviše cijeni i imaju "stari šmek" je Fakundo Kampaco, koji je već nosio dres beogradskih crveno-bijelih. Rakočević smatra da je to tip košarkaša koji je najviše potreban Crvenoj zvezdi.

"Mislim da bi Zvezdi bio potreban jedan plejmejker koji je izuzetno pouzdan i koji na kraju utakmice zna da napravi dobru odluku, i onako baš da bude pouzdan. Ne kažem da to Mekintajer nije, on sa svojih dosta kvaliteta ima šut koji nije konzistentan. Nekad može da pogodi jako teške i nemoguće šuteve, ali onda promaši neke jednostavnije. To kada bi uspio da razvije, bio bi za još jedan nivo bolji", rekao je Rakočević u podkastu "Alesto" i nastavio:

"Zvezdi fali neki klasičan šuter da znaš da ako je sam, da će pogoditi kao Majk Džejms primjera radi, ili neko tog tipa. Ta dva tipa igrača recimo fale. Ima mnogo vrhunskih igrača po Evropi, jako je vrijedan centar koji može da pogodi sa poludistance i trojke, a opet da je jak ispod koša, kao na primjer Jan Veseli."

Jako je nezahvalno imenovati igrače koje bi doveo u Zvezdu, ali njegova poruka je jasna. "Ako me neko pita kako bih ja sastavio tim Crvene zvezde, ne mogu jer ne znam koji će igrači ostati, a koji idu. Ovako odokativno, još jedan dobar plejmejker tipa Kampaco koji ne bi izgubio loptu na kraju, koji bi napravio neku jako tešku asistenciju i jedan pouzdan šuter."

O sezoni Crvene zvezde

Rakočević smatra da su Crvena zvezda i Partizan propustili veliku šansu u Evroligi. Nisu iskoristili izostanak ruskih klubova, situaciju na Bliskom istoku, veliku armiju navijača, uz nikad veće budžete da naprave neki veći rezultat u sezoni.

"Zvezda je imala nekoliko jako dobrih momenata u sezoni. Dolaskom Saše Obradovića su se izvukli iz pepela. Trener Tomović je napravio podvig u Istanbulu pobijedivši aktuelnog šampiona, to je bila mini prekretnica. I Saša Obradović je imao veliki test u toku sezone, kada se gostovalo Milanu, Monaku i Virtusu. Tri teška gostovanja, tri konkrenta za prvih 10 mjesta, Zvezda je pobijedila sve tri utakmice, jednu u produžetku, dvije sa veliko razlikom. To je bio test koji je Zvezda prošla."

Gdje je bio problem? "Zvezda je poslije pobijedila kod kuće Fenerbahče i Real Madrid i Panatainaikos je pobijeđen, mislim da je stvarno Zvezda pokazivala da može da dođe do plej-ofa, ali fale tu neke stvari. Nije dovoljno potpisati 20 odličnih igrača i misliti da je to garant za uspjeh. Mora postojati veliko košarkaško znanje, tradicija, dugoročni plan, priprema za te utakmice. Tu se dijele velike ekipe, od onih koji to nisu. Zato su Real, Panatinaikos i Olimpijakos našli način da budu u najboljoj formi kada je najbitnije. Prevelika je rotacija, previše igrača je promijenjeno, teško je to treneru da spakuje u homogeni kolektiv koji može da funkcioniše. Zvezda je platila danak mnogo promena, velika je šteta jer su imali jednu od tri najbolje publike u Evropi i ekonomsku moć. Mi imamo problem sa Makabijem koji nema svoj teren, sve te stvari nisu uspjele da se iskoriste, ni Zvezda ni Partizan. Pitanje je da li će se ovako otvoren put pojaviti sljedećih godina", jasan je bio legendarni as.