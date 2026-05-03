Ugasio Zvezdu u Čajetini, pa smiruje strasti pred majstoricu: "Od muve se pravi slon, niko ne priča o našoj pobjedi"

Najiskusniji košarkaš Zlatibora Nemanja Protić najavio je utakmicu sa Crvenom zvezdom koja je na programu u nedjelju 19 časova u "Pioniru".

Jedan od heroja pobjede Zlatibora protiv Crvene zvezde Nemanja Protić, smiruje strasti pred majstoricu četvrtfinala KLS-a. Utakmicu u Čajetini je obilježio veliki incident poslije kog su isključeni po trojica igrača oba tima, a ništa se ne bi dogodilo da Nikola Kalinić nije reagovao previše burno nakon kontakta sa Čibejom.

Protić koji iza sebe ima mnogo velikih mečeva i karijeru dugu više od 20 godina, smatra da je čitava situacija previše "napumpana".

"Brate, da ti ja kažem. Od muve se pravi slon. Traži se neka senzacija, jure se neki pregledi, sve mi je nekako prenaduvano od strane medija, društvenih mreža. Desilo se šta se desilo. Takve stvari se dešavaju i to je to", rekao je Protić za Mozzart Sport i dodao:

"Više se priča o nekom incidentu nego o našoj velikoj pobjedi. To je malo glupo jer je stvarno bila dobra utakmica, sjajan ambijent. Ovo je uz osvajanje ABA 2 lige najveći momenat kluba i to je zaista za pohvalu. O tome treba da pričamo, o odličnoj košarci."

Iskren je o znenađenju koje su režirali. "Ne znam ni šta bih izjavio. Evo i mi smo u čudu. Malo se smijemo svemu. Koliko je sve odjeknulo, koliko se prati sve. Naravno, nama je drago što smo pobijedili tako kvalitetnu ekipu kao što je Crvena zvezda. Ljudi su evroligaši, neki potpuno drugi nivo u odnosu na Zlatibor i mi smo borbom uspjeli da napravimo nešto zaista veliko."

"Ja sam tokom karijere zaista odigrao mnogo utakmica protiv Crvene zvezde i Partizana. Nekako poslije utakmice sam bio osjećaja da je to samo još jedan meč, nisam bio toliko u čudu, ali objektivno smo pobijedili veliki tim koji ima nevjerovatan kvalitet."

As Zlatibora je ubacio 26 poena i bio ubjedljivo najbolji pojedinac na parketu iako ima blizu 40 godina.

"Ma, jedva sam disao posljednjih pet minuta. Gledao sam kako da se ne srušim na parketu ha-ha-ha. Igrači Zvezde su potpuno neki drugi nivo, svega... Kvaliteta, fizikalija."

Bio je jako inspirisan na terenu i postigao nevjerovatnu trojku o tablu u samom finišu? "Ispala mi iz ruke, čista sreća ha-ha-ha."

Kako se spremaju za majstoricu? "Spremamo se da se borimo i damo sve od sebe, biće veliki problem doći u nedjelju u Beograd zbog velikih gužvi. Svi se vraćaju poslije prvog maja."