Košarkaš Zlatibora progovorio o tuči: "Kalinić me bacio preko sebe i počeo da me tuče šakama"!

Matej Čibej progovorio je o incidentu i tuči koja se dogodila sa Nikolom Kalinićem i objasnio šta se sve dogodilo na toj utakmici.

Zlatibor je pobijedio Crvenu zvezdu kod kuće i izborio "majstoricu", ali se malo o tome priča. Glavna tema je incident koji se dogodio u trećoj četvrtini kada je došlo do tuče između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Košarkaš crveno-bijelih ga je dva puta udario tom prilikom i nastao je potpuni haos na terenu. Svoju verziju događaja ispričao je košarkaš domaćeg tima.

"Poslije blokade smo pali jedan na drugog. Kada sam htio da ustanem, uhvatio me je nogama, pa sam opet pao na njega. Prebacio me je preko sebe, ja sam se dočekao na ruku da ne bih pao na glavu", rekao je Čibej za "Telesport".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se pokret ruke slovenačkog košarkaša na kom djeluje kao da je prvi udario Kalinića.

"Na snimku izgleda kao da sam htio da ga udarim, ali to je bio prirodan pokret ruke kako ne bih pao još gore. Onda je Nikola krenuo da me tuče šakama, ja sam samo štitio lice da me ne bi pogodio u glavu. Poslije toga su uletjeli saigrači da me zaštite, da ne bi nastavio da me udara", rekao je Čibej.

"Idemo na pobjedu u Beogradu"

Kalinić je suspendovan na dvije utakmice i moraće da plati 7.000 evra, Čibej je prošao sa finansijskom kaznom od 1.000 evra. To znači da će moći da igra u trećoj utakmici koja se igra u Pioniru u nedjelju (19 časova).

"Čeka nas teška utakmica, ali svakako idemo na pobjedu. Vidjeli smo da možemo. Daćemo sve od sebe, pa šta bude", zaključio je Čibej.