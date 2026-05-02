Radonjić reagovao zbog Kalinića: Evo kako je podržao igrača Zvezde poslije haosa u Čajetini

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nemanja Radonjić pružio je podršku košarkašu Crvene zvezde Nikoli Kaliniću poslije incidenta u Čajetini.

Nemanja Radonjić podržao Nikolu Kalinića Izvor: MN PRESS, Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Plej-of susret u Čajetini obiležio je incident između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, a dan poslije sukoba između igrača Crvene zvezde i Zlatibora navijači zauzimaju strane. Među onima koji su riješili da pruže podršku Nikoli Kaliniću našao se i fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić.

Fudbaler crveno-bijelih poznat je kao vatreni navijač bratskog, košarkaškog kluba, pa je tako riješio da na instagram nalogu pruži podršku reprezentativcu Srbije. Na fotografiji koju je objavio, a koja je zapravo podijeljena objava Crvene zvezde, nalazi se Nikola Kalinić kako zakucava. Jedna od najprepoznatljivijih fotografija Kalinića napravljena je na "vječitom" derbiju, na njoj Kalinić koji u žaru borbe ubacuje loptu u koš, a ispod njega nalaze se igrači Partizana Karlik Džouns i Tajrik Džouns.

Radonjić je podršku i pružio pošto je objavu postavio uz dobro poznatu pjesmu Beogradskog sindikata "Mi smo ta ekipa", koja je dugi niz godina motivaciona pjesma sportista.

Pogledajte objavu Nemanje Radonjića: 

Izvor: Instagram/n.radonjic7

Šta se dogodilo u Čajetini?

Zlatibor je izborio majstoricu u Beogradu, ali poduhvat domaćina ostaće upamćen i zbog tuče koja se dogodila krajem treće četvrtine. U završnici su se sukobili Nikola Kalinić i Matej Čibej, a onda su se brzo umiješali i ostali saigrači. Incident je vrlo brzo smiren, ali su po trojica igrača oba tima morala van terena. Sudijama je bilo potrebno 10 minuta da bi ustanovile igrače koji su počinili prekršaj, pa su van terena morali Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Hanter Vitfild, kao i igrači Zvezde Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu.

Pogledajte

00:10
Nikola Kalinić tuča na meču Zvezde i Zlatibora
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pogledajte

00:31
Nikolu Kalinića provocirali navijači Zlatibora
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Nikola Kalinić Nemanja Radonjić KK Crvena zvezda KLS KK Zlatibor

