"Kalinić mi je omiljeni, ali ovo moram da kažem": Aleksić bez dlake na jeziku o potezu košarkaša Zvezde

Košarkaški analitičar Milutin Aleksić osudio je reakciju Nikole Kalinića u Čajetini.

U Čajetini je održana druga utakmica plej-ofa Košarkaške lige Srbije u kojoj su se sastali Zlatibor i Crvena zvezda, ali je susret obilježila tuča Nikole Kalinića, koja je postala glavna tema medija. Dan kasnije govori se o greškama crveno-bijelih, a posebno se naglašava reakcija reprezentativca Srbije o kojoj je govorio i košarkaški analitičar Milutin Aleksić.

Na pitanje kako je doživeo incident u Čajetini, Aleksić je bio vrlo direktan:

"Loše, to je jedna loša poruka. Nemam opravdanje za to. Nisam krio da je Kalinić jedna od mojih omiljenih i rijetkih domaćih igrača u Crvenoj zvezdi", započeo je Aleksić na Una televiziji u emisiji "Sportlina".

"Dugo godina je bio uzor velikom broju dječaka koji su počeli da se bave košarkom i poruka koju ima je poslao nije dobra. Nije dobra. Razumijem, bilo je mnogo toga što se pisalo o njegovom privatnom životu, jednostavno te stvari moraju da se ostave kod kuće. Kao uzor mladima mora da nađe rješenje da na bilo koji način, ne sumnjam da su mu ružne riječi upućene, ali mora da pronađe način da to prevaziđe. Gađao je navijače prošle godine, već mu se ponavljaju situacije. Nije dobro za njegov imidž, volio bih da pronađe mir u sebi i da se vrati i da se priča o Nikoli Kaliniću o onim stvarima koje najviše volimo - o njegovoj igri", rekao je Milutin Aleksić.

