Suspendovan Nikola Kalinić: Evo koliku kaznu je izrekla Košarkaška liga Srbije!

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić biće suspendovan naredna dva meča u Košarkaškoj ligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Iskusni košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić biće suspendovan naredna dva meča od strane Košarkaške lige Srbije, zbog incidenta u kojem je bio glavni akter u Čajetini. U susretu u kojem su crveno-bijeli gostovali Zlatiboru i u kojem je tim Saše Obradovića poražen, najviše se priča tuči rođenog Subotičanina i Slovenca Mateja Čibeja.

Kako se B92 prenio, Nikola Kalinić moraće da propusti majstoricu domaćeg šampionata, a u slučaju pobjede Crvene zvezde i polufinalni meč u Nišu. Bilo je jasno da će Nikola Kalinić biti sigurno kažnjen, sad znamo i koliko, a u međuvremenu stigle su i vijesti da će sudijski trojac, takođe, snositi posljedice i biti kažnjen dvije utakmice u Košarkaškoj ligi Srbije.

Dakle, Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević neće se naći na terenu naredna dva meča, u majstoricama Košarkaške lige Srbije, odnosno polufinalu nacionalnog takmičenja.

Odlučujući susret Crvene zvezde i Zlatibora najavljen je za 3. maj od 19.00 časova. U prvom meču Zvezda je bila ubjedljiva i slavila je 112:73, a onda je u Čajetini poražena 94:89.

Šta se dogodilo u Čajetini?

Zlatibor je izborio majstoricu u Beogradu, ali poduhvat domaćina ostaće upamćen i zbog tuče koja se dogodila krajem treće četvrtine. U završnici su se sukobili Nikola Kalinić i Matej Čibej, a onda su se brzo umiješali i ostali saigrači. Incident je vrlo brzo smiren, ali su po trojica igrača oba tima morala van terena. Sudijama je bilo potrebno 10 minuta da bi ustanovile igrače koji su počinili prekršaj, pa su van terena morali Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Hanter Vitfild, kao i igrači Zvezde Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu.

