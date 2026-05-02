Poznat termin odlučujuće utakmice Zvezde i Zlatibora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Crvena zvezda će dočekati Zlatibor 3. maja u 19.00 časova.

Kad se igra treća utakmica Crvena zvezda Zlatibor Izvor: MN PRESS

Utakmica plej-ofa Košarkaške lige Srbije između Zlatibora i Crvene zvezde završena je pobjedom domaćina, pa će se igrati treća utakmica u kojoj će biti odlučen tim koji će putovati u Niš na Fajnal-for. Kako piše Sport klub utakmica je na programu već u nedjelju, 3. maja od 19.00 časova.

Nepunih 48 od utakmice o kojoj bruji Srbija i koju je obeležio incident u Čajetini, odigraće se odlučujuća utakmica. Jasno je da nema mnogo vremena da se "ohlade" glave, ali je predsjednik Košarkaške lige Srbije Aleksandar Grujin presjekao i donio odluku da majstorica bude odigrana u nedjelju.

Susret je zakazan u dvorani Aleksandar Nikolić, bivšem Pioniru, sa početkom u 19 sati. Prethodno je Košarkaška liga Srbije reagovala tako što je suspendovala sudijski trojac sa susreta u Čajetini. Prema objašnjenju u tekstu, sudijska trojka nije isključila košarkaše Zlatibora koji su se našli na parketu tokom incidenta, a u trenutku haosa nisu bili u petorci Zlatibora, što je pravilo Košarkaške lige Srbije.

"Ova trojka, koja je propustila da isključi rezervne igrače Zlatibora za uletanje na teren tokom fizičkog sukoba Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, neće suditi treće kolo plej-ofa kao i polufinale Fajnal-fora u Nišu", stoji u tekstu Sport kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

