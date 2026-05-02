Suspendovane sudije utakmice Zlatibor - Zvezda: Izrečene kazne poslije haosa u Čajetini

Sudijska trojka koja je dijelila pravdu na meču Zlatibora i Crvene zvezde suspendovana je od strane domaćeg takmičenja.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Utakmica Zlatibora i Crvene zvezde u Čajetini obilježena je incidentom tokom meča, a dan kasnije Košarkaška liga Srbije donijela je odluku da sudije iz drugog susreta plej-ofa budu suspendovane. Kako Sport klub izvještava Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević neće se naći na terenu naredna dva meča.

Prema objašnjenju u tekstu, sudijska trojka nije isključila košarkaše Zlatibora koji su se našli na parketu tokom incidenta, a u trenutku haosa nisu bili u petorci Zlatibora, što je pravilo Košarkaške lige Srbije. "Ova trojka, koja je propustila da isključi rezervne igrače Zlatibora za uletanje na teren tokom fizičkog sukoba Nikole Kalinića i Mateja Čibeja, neće suditi treće kolo plej-ofa kao i polufinale Fajnal-fora u Nišu", stoji u tekstu Sport kluba.

"Odluku je donio komesar suđenja Košarkaške lige Srbije Milorad Milojković, o čijem se radu takođe raspravlja u kancelarijama lige. Milojkoviću se zamjera izbor sudija za utakmicu u Čajetini, a uočen je i trend značajno većih pritužbi i pjrimedbi na suđenje ove sezone u odnosu na prethodnu", navodi se.

Susret u Čajetini obilježila je tuča Nikole Kalinića i Mateja Čibaja, susret je potom prekinut na 10 minuta kako bi arbitri pregledali snimak i donijeli odluku o isključenju. Na kraju, iz oba tima teren su napustila po trojica igrača. Matej Čibej, Stefan Savić i Terens Hanter Vitfild za Zlatibor, kao i igrači Zvezde Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i Ebuka Izundu.

Majstorica je na programu 4. maja u Beogradu, gdje će biti odlučeno koji tim će se plasirati na Fajnal-for u Nišu.

