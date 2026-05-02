Košarkaš Zlatibora Nemanja Protić prokomentarisao je pobjedu domaćeg tima u Čajetini, nad ekipom Crvene zvezde.

Zlatibor je slavio u Čajetini 94:89 i izborio majstoricu u Beogradu protiv Crvene zvezde. Možda i najveći uspjeh kluba pomalo je ostao u senci tuče koja je nastala krajem treće dionice, a u kojoj su učestvovali Nikola Kalinić i Matej Čibej. Poslije susreta dešavanja na terenu analizirao je i iskusni Nemanja Protić, koji je bio ubjedljivo najbolji u timu domaćina.

Medijima se poslije utakmice najprije obratio trener Crvene zvezde Saša Obradović koji je u vrlo kratkom obraćanju istakao da mu je žao zbog incidenta u Čajetini, a potom se izvinio u domu domaćina. Potom su uslijedile izjave trenera Zlatibora i najboljeg igrača tima, ali smo imali priliku da čujemo samo Nemanju Protića, pošto je po završetku izjave igrača Zlatibora izbio još jedan incident u dvorani zbog kojeg je konferencija za medije bila prekinuta.

Vidi opis Svi pričaju o tuči, ali Protić je pokazao klasu: Reakcija najboljeg u Zlatiboru je za primjer cijele lige

"Nemam snage za komentar", započeo je Protić kroz osmijeh poslije istorijske pobede Zlatibora.

Iako Protić ima gotovo 40 godina, igra na sjajnom nivou - protiv Crvene zvezde, u svojoj dvorani, to je i pokazao. Postigao je 26 poena, imao je jedan skok i pet asistencija za 30 minuta na terenu i sve to uz sjajne procente šuta. Ubacio je 58 posto iz igre, odnosno 7/12, dok je za tri poena bio precizan pet puta iz devet pokušaja, što je 56 posto uspjeha.

Ujedno, Zlatibor je slavio u ABA 2 ligi, pa je pobjeda nad evroligašem samo ukusna trešnja na vrhu šlaga.

"Pobjeda protiv Crvene zvezde je kruna uspešne sezone. Možda je ovo prvi put da sam ostao bez komentara. Želim da se zahvalim publici koja je bila sjajna, bodrili su nas svih 40 minuta, to mi je najveći utisak ovog meča, sve vrijeme su bili uz nas. Ne bih da komentarišem dalje... košarkaški da li se igrao pik na strani... najveći utisak mi je bila podrška sa tribina koja je trajala svih 40 minuta. Zahvaljujem se na tome."

Kad je u pitanju masjtorica u Beogradu neće biti lako: "Daćemo sve od sebe, pa šta bude", rekao je Protić.

"Niko ništa neće zamjeriti"

S obzirom na to da košarkaš Zlatibora dobro poznaje tim Saše Obradovića, poslije meča dao je kratak osvrt na dešavanja u Čajetini. Kako bi se žargonski reklo - postupio je šmekerski.

"Srećom da nije bilo ozbiljnijeg incidenta, poznajem skoro sve igrače Crvene zvezde.Oni su sjajni momci, sve je to u žaru borbe. neko je od njih napravio malo ružniju reakciju, pa je došlo do varnica. Niko ništa neće ozbiljno zamjeriti, niti se bilo ko ljuti. Sve je to u žaru borbe, dešava se. Ne bih ništa dodavao", zaključio je Protić.

