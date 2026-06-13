"Uopšte nisam Bosanac, ne znam odakle to ljudima": Saračević neće to prezime na Zvezdinom dresu

Novi fudbaler Crvene zvezde pričao je o svojim korijenima

Izvor: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je snažno počela prelazni rok, potpisavši već tri važna pojačanja tima Dejana Stankovića - Austrijanca Muhameda Čama Saračevića (25), Kipranina Loizosa Loizua (22) i Bugarina Kristijana Balova (19). Oni će biti na okupljanju na stadionu "Rajko Mitić" u ponedjeljak, kada će crveno-bijeli započeti projekat "Liga šampiona 2026".

Za početak, šampion Srbije je bio riješen da pojača ofanzivni dio tima pred žrijeb za kvalifikacije za Ligu šampiona i zato su stigli vezista sa izraženim napadačkim karakteristikama i dvojica krilnih igrača.

Na "Marakani" je prvi 9. juna prvi potpisao Muhamed Čam Saračević (25), povremeni austrijski reprezentativac koji je stigao na pozajmicu iz Trabzona. Njegov matični tim drugu sezonu zaredom će ga poslati van Turske, jer je minulu proveo u Slaviji iz Praga i u njoj bio rezerva.

Saračević ima prezime koje "vuče" na region bivše Jugoslavije, ali mu je svojevremeno bilo važno da razjasni da su njegovi korijeni isključivo afrički - otac je porijeklom iz Senegala, a majka iz Gambije.

"Ja uopšte nisam Bosanac. Znam da na više mjesta piše da imam bosanske korijene, ali to nije tačno. Nosim prezime svog oca, Čam. Moja majka se preziva Saračević, ali ona je iz Gambjie. Ne znam odakle to prezime potiče, nikada je nisam pitao", rekao je Čam u jednom intervjuu za zvanični sajt Lige 1.

"Pričao sa sa svima, od trenera do Marka"

I zaista, ni Crvena zvezda nije potencirala njegove korijene u potvrdi Čamovog dolaska. Čam je rođen 26. septembra 2000. godine u Austriji, učio je fudbal u Hanoveru i Volfsburgu, a kao senior je igrao za Admiru, Klermon, Vensisel (Danska), Austriju Luštenau, Trabzon i Slaviju iz Praga.

Kao igrač koji može da "pokrije" više pozicija zapao je za oko Zvezdinim skautima, a očigledno je da je legenda Austrije Marko Arnautović imao samo riječi hvale za svog novog saigrača u crveno-bijelom.

"Imao sam konstruktivne razgovore sa ljudima iz kluba, kao i sa trenerom i osjećam da je dolazak u Crvenu zvezdu bio najbolji potez za mene. Upoznao sam trenera i rekao mi je na koji način hoće da se razvijam i to je jedan od glavnih razloga zbog kojih sam došao u Zvezdu. Razgovarao sam uz to i sa gospodinom Markom Marinom i sa Markom Arnautovićem. Jednostavno, osjećam da je bio savršen trenutak za ovaj korak", kazao je Čam.

Izvor: Toby Shepheard / AFP / Profimedia

Čam Saračević dolazi u Zvezdu sa pravom otkupa i pružiće Stankoviću niz različitih mogućnosti sa njim u timu, jer može da igra na svim pozicijama iz najisturenijeg napadača. O tome gdje ga trener crveno-bijelih vidi u timu sigurno će biti riječi sljedeće nedjelje, kada na "Marakani" bude započeta nova, ambiciozna sezona.