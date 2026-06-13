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Bivši rukometaš Borca m:tel ima novi klub: Ognjen Kalamanda zadužio dres povratnika u Premijer ligu BiH

Bivši rukometaš Borca m:tel ima novi klub: Ognjen Kalamanda zadužio dres povratnika u Premijer ligu BiH

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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U narednoj sezoni Kalamanda će braniti boje Gradačca.

Ognjen Kalamanda Izvor: RK Gradačac

Krajem maja lijevi bek Ognjen Kalamanda se rastao sa Maglajem, a dvadesetak dana kasnije predstavljen je u novom klubu.

Rođeni Kotorvarošanin će u sezoni ispred nas braniti boje Gradačca, kluba koji je osvojio titulu u Prvoj ligi FBiH Sjever i izborio povratak u elitu, ali i igrao u finalu Kupa BiH.

Kalamanda je prošao omladinsku školu Borca m:tel iz kojeg je kao senior otišao u drugoj polovini 2024. godine. Rukometni put dalje ga je odveo u Izviđač, odakle je u avgustu 2025. godine otišao u Leotar. U trebinjskom timu bio je do početka 2026. godine, kada je stigao u Maglaj.

Prije Kalamande, ekipu kojom kao trener komanduje Damir Doborac pojačali su srednji bek Adnan Isaković i pivot Amir Muhović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ognjen Kalamanda Rukomet RK Gradačac transferi Rukometna liga BiH

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