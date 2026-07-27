Niko nije očekivao ovaj potez Čelsija: Ćabi Alonso želi napadača od 35 godina

Čelsi je donio pomalo čudnu odluku kad je svim stilama riješio da dovede Danija Velbeka. Istina, riječ je o iskusnom fudbaleru, ali i o igraču koji ima 35 godina i nalazi se na zalasku karijere

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Čelsi je riješio da dodatno pojača konkurenciju u napadu, a jedno od imena koje se iznenada pojavilo na listi želja londonskog kluba jeste iskusni Dani Velbek (35). Kako prenosi "The Athletic", razgovori između dvije strane su započeti, a u klubu vjeruju da bi transfer mogao da bude realizovan do kraja prelaznog roka.

Napadač Brajtona ima važeći ugovor do ljeta 2027, ali to nije obeshrabrilo čelnike Čelsija. Smatraju da bi upravo njegovo bogato iskustvo u Premijer ligi moglo da bude od velike koristi ekipi, zbog čega žele da pronađu način da ga dovedu na Stamford Bridž.

Velbek je tokom karijere nosio dresove Mančester junajteda i Arsenala, a posljednjih godina nastupa za Brajton. Iako više nije u najboljim igračkim godinama očigledno je da i dalje važi za pouzdanog napadača i fudbalera koji svojim iskustvom može mnogo da doprinese timu.

Za sada dogovor između klubova nije postignut, ali u Engleskoj navode da postoji obostrani optimizam da bi pregovori mogli da budu uspješno završeni. Trener Ćabi Alonso navodno posebno cijeni Velbekove liderske osobine i vjeruje da bi upravo on mogao da donese dodatnu stabilnost u napadu Čelsija.