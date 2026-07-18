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Englez postao najskuplji u istoriji dok se zagrijavao na SP: Morgan Rodžers stao uz rame Nejmaru i Mbapeu

Englez postao najskuplji u istoriji dok se zagrijavao na SP: Morgan Rodžers stao uz rame Nejmaru i Mbapeu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Morgan Rodžers prešao iz Aston vile u Čelsi u još jednom istorijskom transferu reprezentativaca Engleske u toku Svjetskog prvenstva

Čelsi kupio Morgana Rodžersa za 137 miliona evra Izvor: EPA/RONALD WITTEK

Ofanzivni vezista reprezentacije Engleske i Aston vile Morgan Rodžers (23) prodan je Čelsiju za 137,6 miliona evra neposredno prije početka utakmice za treće mjesto Svetskog prvenstva, protiv Francuske. 

Tim transferom postao je najskuplji Englez u istoriji i prestigao je saigrača iz reprezentacije Eliota Andersona, koga je Mančester siti u toku Svjetskog prvenstva kupio od Notingem Foresta za 135,5 miliona evra. Od ove subote, Rodžers je četvrti najskuplje plaćeni fudbaler ikad, poslije Nejmara (PSŽ ga platio 222 miliona), Kilijana Mbapea (PSŽ ga platio 180 miliona) i Aleksandra Isaka (Liverpul ga doveo za 144,5 miliona evra). Na petom mjestu je Anderson.

Englezi ovog ljeta ponovo nisu stigli do finala, samim tim ni do titule, ali su zato napravili odlične transfere. Prije Eliota Andersona i Morgana Rodžersa, okončan je i transfer krila Engleske Entonija Gordona iz Njukasla u Barselonu za 80 miliona evra.

Ćabi Alonso htio baš Rodžersa

Morgan Rodžers je đak Vest Bromvič Albiona koga je Mančester siti kupio 2019, ali se pod vođstvom Pepa Gvardiole nije izborio za šansu, pa je išao na pozajmice u Linkoln siti, Bornmut i Blekpul. Na kraju je prodan Midlzbrou 2023. godine, a naredne je prešao u Aston vilu, u kojoj je prošle sezone postao osvajač Lige Evrope.

Iako je bilo nagovneštaja da bi Rodžers mogao da pređe u Arsenal, ipak je ekipa španskog stručnjaka Ćabija Alonsa pobijedila u trci za njegov potpis.

Tagovi

Čelsi transferi Mundijal 2026

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