Hapoel Berševa dolazi u Beograd sa prednošću, ali i bez dva važna igrača. Kako će se Zvezda pripremiti za revanš u Ligi šampiona?

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Hapoel Berševa pobijedila je Crvenu zvezdu u Sombathelju prošlog utorka (1:0) i tako s blagom prednošću dolazi u Beograd, na revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelci su srećni što dolaze u prestonicu Srbije i mogu da idu direktnim letom, za razliku od nekih drugih gostovanja, tako da su igrači dobili slobodno popodne u nedjelju, a trener Ran Kozuh je imao vremena da razmisli o taktici i promenama koje će morati da napravi.

Matan Baltaksa neće igrati u revanšu zbog crvenog kartona koji je dobio u prvom meču, umjesto njega se očekuje da uskoči opet Pedro Amador, kome je duel u Sombathelju bio i debi za Hapoel Berševu, dok je loša vijest za Rana Kozuha i da neće moći da koristi najveće pojačanje ovog ljeta - Žoaa Viktora.

U pitanju je lijevo krilo iz Brazila koje je stiglo pred meč sa Zvezdom, ali zbog povrede zadnje lože neće ga biti u sastavu, što je jedna manje briga za Dejana Stankovića.

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"Pritisak nije na nama, već je samo na Crvenoj zvezdi", poručili su iz Hapoela pred duel sa Crvenom zvezdom koja mora da odigra bolje nego prošlog utorka: "Niko nam nije davao šanse prije prve utakmice, a ne daju nam ih ni sada. Moraćemo da znamo kako da izdržimo mnogo minuta. Svjesni smo da nas čeka težak meč na njihovom terenu i da će to biti iskustvo za nas. Moraćemo da radimo mnogo više u ovoj revanš utakmici".

Šta se dešava u Zvezdi pred revanš?

Vidi opis Dva velika udarca za Hapoel pred Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je za vikend "rotirala" i pobijedila je Novi Pazar 2:0 golovima Kataija i Enema. S obzirom na značaj duela protiv Hapoela u utorak (20.00), Dejan Stanković je odmarao neke od nosilaca igre.

"Sve na mene, slobodno, moja leđa su dosta šira od njihovih. Neka nastave da se bave sa mnom, a njih neka ostave na miru. Glava nam je više u utorku, uz poštovanje Novom Pazaru, odigrali su korektno, ali misli su nam dosta okupirane utorkom. Kao što i ova pjesma Delija kaže, 'Igraj se i bori se', želimo da dokažemo da je utorak bio loš dan momaka", rekao je Dejan Stanković po završetku meča.

"Moramo energetski parirati, tamo je falila ta energija. To sam prepoznao kod svojih igrača. Šta to znači 'energetski'? To su dueli, to su druge lopte, trka... Ne mogu da pričam o odnosu, jer sadašnji fudbali Zvezde zaista rade fenomenalno, nije stvar odnosa, već je falila energija. Nismo imali nikoga da povuče, pogura, 'rastrese' nekoga, da živnemo. Svi smo upali u 'minus' fazu i odigrali kako smo odigrali. I na to sve smo mogli da damo dva-tri gola i da se ne vratimo sa porazom. Ipak, Bože moj, to smo analizirali i stavili sa strane. Biće dobra utakmica i ubijeđen sam da će biti totalno kontra od onoga u Mađarskoj", dodao je on.

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