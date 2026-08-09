Nekadašnji fudbaler i trener Crvene zvezde Boško Đurovski ističe značaj publike pred meč protiv Hapoel Ber Ševe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak (20.00) igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv ekipe Hapoel Ber Ševe. Igrači Dejana Stankovića imaće za cilj da naprave preokret, pošto su prvi meč protiv izraelskog kluba izgubili (1:0) na neutralnom terenu u Mađarskoj.

Da Zvezda umije da preokrene rezultat poslije poraza od 1:0 u prvoj utakmici, svjedoči i primjer iz davne 1980. godine, kada je u prvom susretu sa Bazelom srpski predstavnik poražen istim rezultatom. Ipak, u revanšu na Marakani uslijedila je velika pobjeda od 2:0, koja je Zvezdi donijela plasman u narednu rundu. Jedan od aktera tog susreta bio je i Boško Đurovski, koji se za klupski sajt prisjetio meča na Marakani i atmosfere koja je pomogla crveno-bijelima da stignu do preokreta.

"Bio sam mlad, a to mi je bila prva internacionalna utakmica. Kada sam izašao iz tunela, osjetio sam kako Marakana podrhtava. Taj huk sa svih strana daje ti posebnu energiju i snagu, imaš osjećaj da ne možeš da padneš. Bila je izuzetno napeta atmosfera, jer smo tamo izgubili 1:0, ali nas je energija publike podigla. Uspjeli smo da pobijedimo 2:0, a najveći utisak na mene je ostavila publika, osjetili smo nevjerovatnu energiju sa tribina", rekao je Đurovski.

Vidi opis "Zvezda je bolji tim od Hapoela": Boško Đurovski pozvao navijače na Marakanu protiv Izraelaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde vjeruje da aktuelni tim može da ponovi podvig iz 1980. godine, uz maksimalnu koncentraciju i pravi pristup od prvog minuta. Takođe, legendarni Đurovski ima poruku za navijače čiju pomoć smatra ključnom za ovaj veoma važan meč.

"Prva stvar je da pravi zvezdaši dođu da nas podrže. Mi smo bolja ekipa, ali moramo da budemo oprezni i maksimalno koncentrisani. Na nama je da igramo onako kako znamo, da napravimo pritisak kao što smo mi napravili protiv Bazela i da ne dozvolimo naivnu grešku. Vjerujem da možemo da postignemo dva ili tri gola i da prođemo dalje", rekao je Đurovski i dodao: "Publika neka navija i neka nas podržava. Pravi navijači su oni koji podržavaju ekipu i kada su teški momenti tokom utakmice. Imamo toliko dobrih igrača da je Stanković na slatkim mukama da napravi jedan dobar, standardan tim."

Podsjećamo, Crvena zvezda će eliminacijom Hapoela stići do plej-ofa za Ligu šampiona, gdje će joj protivnik biti Orhus (Danska) ili Sabah (Azerbejdžan). Ukoliko izraelski tim eliminiše crveno-bijele, Zvezda će u plej-ofu za Ligu Evrope igrati protiv Viktorije Plzenj (Češka). Čak i da tim Dejana Stankovića izgubi taj dvomeč, ima zagarantovano mjesto u Konferencijskoj ligi.