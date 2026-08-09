Laži Tonija Parkera, konfuzna situacija na tržištu i potreba za još jednim igračem u bekovskoj liniji spojili su Crvenu zvezdu i Nika Vejler-Baba, čiji je transfer završio sportski direktor Miloš Teodosić.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima novo pojačanje u bekovskoj liniji! Američki košarkaš sa njemačkim pasošem, svojevremeno najbolji defanzivac Evrolige, novi je igrač srpskog kluba, a od Nika Vejler-Baba očekuje se mnogo u predstojećoj sezoni. On je do sada odigrao šest sezona u Evroligi, a prije nekoliko nedjelja djelovalo je da će narednu takmičarsku godinu provesti u Francuskoj.

Nakon što je u dresu Bajerna postao najbolji defanzivac Evrolige u sezoni 2024/25, pa zatim narednu sezonu proveo u Efesu, Nik Vejler-Bab potpisao je dovogodišnji ugovor sa Asvelom. Ipak, za taj tim neće igrati jer je Crvena zvezda iskoristila veoma konfuznu situaciju u kojoj se nalazi tim Tonija Parkera, nekadašnjeg košarkaša koji je očigledno zagrizao preveliki zalogaj.

Vidi opis Kako je Crvena zvezda otela najboljeg defanzivca Evrolige? Kada se sve raspalo kod Parkera, Teodosić je digao slušalicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Od ambicioznog projekta na čijem kraju je trebalo da se nađe titula Evrolige nije ostalo ništa, a sve je manje onih koji imaju razumijevanja za nekadašnjeg francuskog reprezentativca i NBA igrača. Ispada da je Toni Parker pokušao nešto nemoguće, a zbog toga što je projekat propao u veoma kratkom roku on je ispao lažov!

Haotičnu situaciju u Francuskoj iskoristio je sportski sektor Crvene zvezde na čelu sa Milošem Teodosićem. Uz konsultacije sa trenerom Ibonom Navarom, čelnici Zvezde krenuli su po Nika Vejler-Baba koji bi trebalo da bude veoma važno pojačanje u spoljnoj liniji tima, na pozicijama jedan i dva.

Šta se dešava sa Asvelom?

Nekadašnji francuski košarkaš Toni Parker je predsjednik i trener Asvela, a ovog ljeta bio je zadužen i za pregovore sa igračima koji su planirani za nosioce igre tima. Navodno, francuski tim trebalo je da ima budžet od čak 59 miliona evra, ali je on vrlo brzo smanjen na 24, što je bio jasan signal da oni koji su se dogovorili sa Parkerom neće dobiti svoj obećani novac.

Prvi je klub napustil Silven Fransisko koji je pojačao Panatinaikos, zatim se Armoni Bruks snašao odlaskom na pozajmicu u Valensiju, a Nik Vejler-Bab će karijeru nastaviti u Zvezdi. Zbog smanjena budžeta propao je dolazak Danijela Tajsa, a ostaje da se vidi šta će biti Ivom Ponsom i Butom Gočom koji bi veoma lako mogli da promijene sredinu u narednim danima. To bi značilo da će veterani Peti Mils i Džoel Bolomboj biti nosioci igre francuskog tima u novoj sezoni, jer se oni za sada drže dogovora koji su postigli sa Asvelom.

Koga je dovela Crvena zvezda?

Crveno-bijeli su tokom ljeta odradili veliki posao na tržištu, a njemački reprezentativac Nik Vejler-Bab šesto je pojačanje kluba. Prije njega stigli su Kris Džouns, David Kramer, Vojin Medarević, Patrik Boldvin džunior i Džonatan Motli, dok su Dejan Davidovac i Džared Batler produžili ugovore. Važan adut mogao bi da bude i Nikola Đurišić, koji je stigao u finišu prethodne sezone i tek treba da zaigra u Evroligi.

Čini se da Crvena zvezda sada ima kompletiran igrački kadar za narednu sezonu, ali... Klub je u saopštenju kojim predstavlja Amerikanca sa njemačkim pasošem najavio da bi moglo da bude još aktivnosti u prelaznom roku. Podsjećamo, crveno-bijeli dres su ovog ljeta "skinuli" Kodi Miler-Meintajer, Ajzea Kenan, Hasijel Rivero, Donatas Motiejunas, Džoel Bolomboj i Uroš Plavšić, dok je znak pitanja pored Nikole Kalinića.