Nikola Peković je bio zastrašujuća figura za mnoge u NBA lige, pa i za Zeka Lavina. Sada je ispričao jednu priču o svom susretu sa Pekmenom.

Izvor: X/@yonann/Twitter/ClutchPoints

Mnogi NBA asovi su godinama pričali su priče o Nikoli Pekoviću i tome koliko su bili prestravljeni njegovom snagom i pojavom. A sada je svoju priču o tome ispričao nekadašnji Ol-star igrač i dvostruki pobjednik takmičenja u zakucavanju Zek Lavin.

On je 2014. godine došao u Minesotu kao 13. pik na draftu i tu je zatekao ekipu sa Miroslavom Raduljicom i Nikolom Pekovićem. Nakon što je na koledžu nosio broj 14, morao je da se prebaci na osmicu jer je broj bio zauzet.

"Nisam mogao da nosim osam, pa sam nosio 14. To je broj koji je nosio moj otac i nosio sam taj broj i na koledžu. Probao sam da dobijem broj 14 u NBA, ali Peković je u mojoj ruki sezoni nosio broj 14", ispričao je Zek Lavin.

Zach LaVine says he wanted No. 14 as an NBA rookie, then saw 300 pound Nikola Peković doing sets of 25 pull ups and decided not to ask for it



“I couldn’t wear eight. I used to wear number 14, my dad’s number, and I wore it in college too”



“So I tried to get 14 in the NBA my…pic.twitter.com/iOD3vzLilj — Yonan (@yonann)August 7, 2026

Naravno da su ga ostali gosti u emisiji kao i voditelj pitali da li je pitao iskusnijeg saigrača da mu prepusti broj. Nije mu padalo na pamet da izaziva korpulentnog Crnogorca.

"Nisam ga pitao, nisam ga pitao! Htio sam, i da je bilo ko drugi imao taj broj, došao bih i pitao bih. Ali on je lik od 140 kilograma iz Crne Gore i radi serije od po 25 zgibova. Nema šanse njega da pitam... Tako da sam izabrao osam jer sam volio Kobija Brajanta", rekao je Zek Lavin.

Karijera Zeka Lavina

Vidi opis "To da pitam Crnogorca od 140 kg mišića?": NBA superstar nije smio da pisne kad je vidio Nikolu Zek Lavin Lavinovo zakucavanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/MLG Highlights Br. slika: 7 7 / 7

Nakon tri sezone u Minesoti, Zek Lavin prešao je u Čikago Bulse i tu tavorio godinama, sve do 2025. Zatim je potpisao za Sakramento gdje nastavlja da igra bez timskog uspjeha.