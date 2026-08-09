logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To da pitam Crnogorca od 140 kg mišića?": NBA superstar nije smio da pisne kad je vidio Nikolu

"To da pitam Crnogorca od 140 kg mišića?": NBA superstar nije smio da pisne kad je vidio Nikolu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Peković je bio zastrašujuća figura za mnoge u NBA lige, pa i za Zeka Lavina. Sada je ispričao jednu priču o svom susretu sa Pekmenom.

Nikola Peković je bio zastrašujuća figura za mnoge u NBA lige Izvor: X/@yonann/Twitter/ClutchPoints

Mnogi NBA asovi su godinama pričali su priče o Nikoli Pekoviću i tome koliko su bili prestravljeni njegovom snagom i pojavom. A sada je svoju priču o tome ispričao nekadašnji Ol-star igrač i dvostruki pobjednik takmičenja u zakucavanju Zek Lavin.

On je 2014. godine došao u Minesotu kao 13. pik na draftu i tu je zatekao ekipu sa Miroslavom Raduljicom i Nikolom Pekovićem. Nakon što je na koledžu nosio broj 14, morao je da se prebaci na osmicu jer je broj bio zauzet. 

"Nisam mogao da nosim osam, pa sam nosio 14. To je broj koji je nosio moj otac i nosio sam taj broj i na koledžu. Probao sam da dobijem broj 14 u NBA, ali Peković je u mojoj ruki sezoni nosio broj 14", ispričao je Zek Lavin. 

Naravno da su ga ostali gosti u emisiji kao i voditelj pitali da li je pitao iskusnijeg saigrača da mu prepusti broj. Nije mu padalo na pamet da izaziva korpulentnog Crnogorca. 

"Nisam ga pitao, nisam ga pitao! Htio sam, i da je bilo ko drugi imao taj broj, došao bih i pitao bih. Ali on je lik od 140 kilograma iz Crne Gore i radi serije od po 25 zgibova. Nema šanse njega da pitam... Tako da sam izabrao osam jer sam volio Kobija Brajanta", rekao je Zek Lavin. 

Karijera Zeka Lavina

Nakon tri sezone u Minesoti, Zek Lavin prešao je u Čikago Bulse i tu tavorio godinama, sve do 2025. Zatim je potpisao za Sakramento gdje nastavlja da igra bez timskog uspjeha. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Peković NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC