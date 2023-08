LEGENDA PARTIZANA IMALA SRČANI UDAR! Nikola Peković (37) prošao kroz životnu dramu, a evo kako se sada osjeća

Niko nije znao da je Nikola Peković bio lošeg zdravlja prije dva mjeseca nakon što je doživio blaži srčani udar.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš i aktuelni predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Nikola Peković je prije dva mjeseca imao blaži oblik srčanog udara zbog čega je nekoliko dana proveo na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", saznaje Srpski Telegraf. Na kraju se sve završilo kako treba i Nikola se sada dobro osjeća.

"Nikola je prije mjesec i po, dva osjetio određene srčane smetnje, zbog čega se i javio u bolnicu. Tada mu je konstatovano, kako su rekli, da je imao blažu varijantu srčanog udara. To je ujedno i bio razlog zbog čega je nekoliko dana proveo u bolnici, gde su mu urađena sva dodatna ispitivanja", kazao je izvor i dodao: "Nikola se nakon svega osjeća dobro, dobio je određenu terapiju i sada živi potpuno normalno. Evidentno je i da se u posljednje vrijeme malo više ugojio, tako da je sve to zajedno doprinijelo tome da ima srčane smetnje. Svakako je najbitnije da je on sada dobro".

Nikola Peković je rođen 3. januara 1986. godine i košarkašku karijeru počeo je u Atlasu. Igrao je za Partizan, Panatinaikos i Minesotu u kojoj je završio karijeru 2017. godine. Tokom igračkih dana imao je velikih problema sa povredama, dok je više puta isticao i da je dugo osjećao posljedice korona virusa koji je imao za vrijeme pandemije.