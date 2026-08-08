Dejan Stanković branio svoje igrače posle pobede protiv Novog Pazara, sa i dalje prisutnom gorčinom zbog poraza od Hapoela

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je u pobjedi protiv Novog Pazara pokušao da oslobodi svoje igrača nervoze. Objasnio je da je još osjećaju zbog poraza od Hapoela u kvalifikacijama za Ligu šampiona i zato je tražio da kritike zbog tog meča idu na njegov račun, a ne na njihov.

"Mislim da je samo ta nervoza... Radim na tome, samo je fudbal u pitanju, ništa drugo, a oni fudbal znaju da igraju. Kad je bilo 'stani-pani' iz tri pasa su dali gol. Odabiri, mirnoća, energetski smo bili OK, ali može bolje... Ipak, kroz šta smo sve prošli posljednjih par dana zbog fudbala, razumijem ih", rekao je Stanković za TV Arena sport.

"Sve na mene, slobodno, moja leđa su dosta šira od njihovih. Neka nastave da se bave sa mnom, a njih neka ostave na miru. Glava nam je više u utorku, uz poštovanje Novom Pazaru, odigrali su korektno, ali misli su nam dosta okupirane utorkom. Kao što i ova pjesma Delija kaže, 'Igraj i bori se', želimo da dokažemo da je utorak bio loš dan momaka."

"Greške su sastavni dio, trebalo je izaći iz utorka"

Vidi opis Dejan Stanković: "Neka nastave da se bave sa mnom, njih neka ostave na miru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Novi Pazar je prijetio u oba poluvremena, pogađao okvir gola, a Zvezdi su pobjedu i mir donijeli Aleksandar Katai i Džej Enem, strijelci golova za konačnih 2:0. Posljednjih pola sata crveno-bijeli su odigrali sa igračem manje zbog isključenja golmana Save Radanovića nakon kiksa - igranja rukom van kaznenog prostora.

"Sastavni dio igre su greške, crveni karton je bio i imali smo dobru reakciju poslije toga, možda su imali jednu-dvije prilike. Trebalo je izaći iz onog utorka, pripremiti sljedeći utorak... Dosta promjena je bilo, dosta rotacija, momaka koji nisu dugo krenuli od početka...", kazao je Stanković.

Zvezdin trener je pokušavao da umiri svoje igrače i prije meča protiv Novog Pazara, pa je tad poručio da je "ovdje uvijek sve pitanje života i smrti" i da on ne ide sa tim geslom kroz život.

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