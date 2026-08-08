Premijerligaška subotnja uspavanka: VAR i poništeni golovi - mreže mirovale

Bez golova na utakmicama Sarajevo - Radnik i Široki Brijeg - Sloga.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Dva subotnja meča uvodne runde nove sezone Premijer lige BiH okončana su bez pobjednika, ali i bez golova. Iako su dueli između Sarajeva i Radnika, odnosno Širokog Brijega i Sloge, ponudili otvorenu igru, brojne šanse sve četiri ekipe, golova nije bilo. Tačnije jeste, ali su poništeni.

Gledaoci na tribinama stadiona "Rođeni" u Mostaru, gdje su fudbaleri Sarajeva igrali domaći meč, te "Pecare", i oni pred malim ekranima vidjeli su nekoliko dobrih prilika, ali je glavnu riječ ipak imala tehnologija.

Sudije i VAR sobe vodili su glavnu riječ, poništivši dva pogotka. Ipak, Sloga i Radnik odigrali su vrlo korektno na teškim gostovanjima i zasluženo stigli do boda.

Fudbaleri Sarajeva na teren stadiona u "Vrapčićima" pred meč sa bijeljinskim Radnikom izašli su u majicama posvećenim Dženanu Uščupliću, bivšem igraču i treneru kluba s "Koševa", koji je poginuo na planinarenju na današnji dan prije dvije godine.

Bilo je prilika na obje strane, a gosti su imali najbolju.

Veliku priliku Radnik je propustio u 15. minutu, kada je golman Sarajlija Banić sjajno reagovao i odbranio šut Teodorovića. Dva minuta kasnije morao je da reaguje VAR, ali je utvrđeno da Pidro nije igrao rukom, tako da nije bilo kaznenog udarca za Bijeljince.

Najbolju šansu, u kojoj su postigli i gol, Sarajlije su imale u 63. minutu. Uspio je Mikić da matira protivničkog čuvara mreže, ali je nakon reakcije iz VAR sobe sudija Antoni Bandić taj pogodak ipak poništio.

SARAJEVO: Banić, Marudža, Ivanišević, Mikić, Kjereme, Elezi, Beganović, Ignatkov, Pidro, Kuprešak, Barišić. Trener: Zoran Zekić.

Banić, Marudža, Ivanišević, Mikić, Kjereme, Elezi, Beganović, Ignatkov, Pidro, Kuprešak, Barišić. Zoran Zekić. RADNIK: Kjosevski, Ađemang, Ćosić, Črnko, Gorzi, Ijoma, Klenpić, Marković, Radović, Šukilović, Teodorović. Trener: Bojan Krulj.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Gosti su bili razigrani i na "Pecari" i "otkinuli" dva boda domaćinu.

Sloga je odličnu šansu za vođstvo imala u 25. minutu, kada je i sreća bila na strani Širokobriježana. Kueto je šutirao sa nekih četiri-pet metara, ali nije bilo promjene rezultata.

Slična situacija kao u Mostaru viđena je i u Širokom Brijegu u 70. minutu, ali je ovaj put gol poništen zbog ofsajda. Dugo je trajala provjera u VAR sobi, u kojoj je bio Irfan Peljto, međutim na kraju je ipak potvrđena prvobitna odluka Luke Bilbije.

Širokobriježani su imali dobru šansu u 81. minutu, kada Kraljević nije imao snage bolje da šutira poslije ubacivanja s lijeve strane i propala je prilika za vođstvo, možda i pobjedu domaćih.

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Markovina, F. Matić, M. Matić, Oršolić, Hrkać, Kraljević, Krstanović, Marijanović, Murelo, Tomić. Trener: Damir Milanović.

Puljić, Markovina, F. Matić, M. Matić, Oršolić, Hrkać, Kraljević, Krstanović, Marijanović, Murelo, Tomić. Damir Milanović. SLOGA: Garsija, Koral, Žakez, Fereiroa, Kueto, Fernandez, Savić, Redžić, Moja, Garaj, Jović. Trener: Perica Ognjenović.



