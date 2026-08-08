logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik optimistično dočekuje start prvenstva: "Dobro smo radili, jedva čekamo početak!"

Radnik optimistično dočekuje start prvenstva: "Dobro smo radili, jedva čekamo početak!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Meč sa Sarajevom najavili su trener Bojan Krulj i prvotimac Slaviša Radović.

Sarajevo Radnik najava Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika ove subote počinju sa takmičenjem u Premijer ligi BiH.

Pod komandom novog trenera Bojana Krulja, semberski premijerligaš će gostovati ekipi Sarajeva (21.00), koja će Bijeljince dočekati u Vrapčićima, na stadionu Veleža, zbog lošeg stanja travnjaka na Koševu nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina.

Možda će vas zanimati

"Iskren da budem, mogu da budem zadovoljan urađenim do sada. Nadam se da ćemo još do kraja prelaznog roka uspjeti da nađemo dva-tri kvalitetna pojačanja. Sigurno da spremni ulazimo u početak sezone. Ekipa je dosta dobro radila, dosta dobro trenirala, tako da sa te strane jedva čekamo da počne prvenstvo. Želimo da se prikažemo u što boljem svetlu, da pokušamo da napravimo dobar rezultat i da se zadovoljni vratimo sa ovog gostovanja", rekao je nekadašnji strateg Rudar Prijedora za Radnik TV.

Meč sa Sarajlijama najavio je i prvotimac Slaviša Radović.

"Završene su pripreme. Atmosfera u klubu je odlična. Pripreme smo odradili u najboljem mogućem redu. Najbitnije je da nema povrijeđenih igrača i da smo svi spremni za prvo kolo."

Podsjetimo, nova sezona u Premijer ligi BiH počela je sinoć, pobjedom Željezničara u duelu sa BSK-om (2:1). Večeras se, takođe od 21.00 čas, sastaju Široki Brijeg i Sloga Meridian, dok su za nedjelju zakazane utakmice Borac – Velež (18.30) i Zrinjski – Čelik (21.00).

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH Bojan Krulj Slaviša Radović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC