Radnik optimistično dočekuje start prvenstva: "Dobro smo radili, jedva čekamo početak!"

Meč sa Sarajevom najavili su trener Bojan Krulj i prvotimac Slaviša Radović.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika ove subote počinju sa takmičenjem u Premijer ligi BiH.

Pod komandom novog trenera Bojana Krulja, semberski premijerligaš će gostovati ekipi Sarajeva (21.00), koja će Bijeljince dočekati u Vrapčićima, na stadionu Veleža, zbog lošeg stanja travnjaka na Koševu nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina.

"Iskren da budem, mogu da budem zadovoljan urađenim do sada. Nadam se da ćemo još do kraja prelaznog roka uspjeti da nađemo dva-tri kvalitetna pojačanja. Sigurno da spremni ulazimo u početak sezone. Ekipa je dosta dobro radila, dosta dobro trenirala, tako da sa te strane jedva čekamo da počne prvenstvo. Želimo da se prikažemo u što boljem svetlu, da pokušamo da napravimo dobar rezultat i da se zadovoljni vratimo sa ovog gostovanja", rekao je nekadašnji strateg Rudar Prijedora za Radnik TV.

Meč sa Sarajlijama najavio je i prvotimac Slaviša Radović.

"Završene su pripreme. Atmosfera u klubu je odlična. Pripreme smo odradili u najboljem mogućem redu. Najbitnije je da nema povrijeđenih igrača i da smo svi spremni za prvo kolo."

Podsjetimo, nova sezona u Premijer ligi BiH počela je sinoć, pobjedom Željezničara u duelu sa BSK-om (2:1). Večeras se, takođe od 21.00 čas, sastaju Široki Brijeg i Sloga Meridian, dok su za nedjelju zakazane utakmice Borac – Velež (18.30) i Zrinjski – Čelik (21.00).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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